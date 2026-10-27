Míchel, ex de Girona y Rayo Vallecano, vuelve a dar guerra

El ténico madrileño, tras la útlima victoria del Ajax ante el Sparta Rotterdam, los 'De Godenzonen' son segundos a soo tres puntos del Feyenoord. Tras un comienzo algo irregular, el mítico entrenador de Montilivi regresa a la segunda plaza de la Eredivise

Míchel Sánchez salió del Girona el pasado verano después de cinco temporadas en Montilivi en las que además de lograr el ascenso desde Segunda a LaLiga EA Sports, culminó una temporada 2023/24 en la que logró terminar tercero en Primera división y por lo tanto clasificarse para la Champions League. Después de esa clasificación, la vida cambió a peor para el Girona que tras quedar apeado a las primeras de cambio, sufrió para mantener la categoría.

El Girona se salvó en la 2024/25 pero el siguiente curso, con numerosos problemas en forma de lesiones, Míchel no pudo obrar el milagro de la permanencia con un equipo que había perdido a gran parte de sus futbolistas más importantes. La salida de Míchel del Girona hubo quién la entendió y otros que le afearon que dejase al equipo cuando este se iba al pozo de Segunda.

Donde si dejó un grato recuerdo, tanto como futbolista como entrenador, fue en el Rayo Vallecano, donde cada vez que llegaba, aunque fuese como rival, era recibido como un hijo pródigo en Vallecas. Ahora Míchel pelea por el título, como llego a hacer con el Girona, en la Eredivise con el Ajax.

Michel, de irse a Segunda a pelear por el título con el Ajax

El Ajax firmó este pasado domingo un importante triunfo en casa del Sparta Rotterdam por 1-2 que permitió a los de Míchel auparse a la segunda plaza de la Eredivise tras un resultado sumamente favorable entre PSV y Feyenoord.

Ambos eran primero y segundo y un empate posibilitó que el Ajax de Míchel tuviese en bandeja darle un importante empujón a las aspiraciones por el título. El Ajax venció y los de Míchel se colocaron en la segunda posición de la Eredivise.

Un arranque con dudas sobre Míchel en el Ajax

Míchel llegó al Ajax con unas expectativas muy importantes. En la Eredivise habían seguido de cerca los logros del técnico español con el Girona y cómo el madrileño había conseguido pelear casi hasta el tramo final de la temporada con Barcelona y Real Madrid por la Liga. Por ello, en el Ajax, que además de la Eredivise y la Copa de Países Bajos, disputa también la Conference League, pensaron en Míchel como el técnico ideal para que los 'De Godenzonen'.

Pero los comienzos nunca son sencillos y dos empates en las jornadas siete y ocho hicieron descolgarse al Ajax de las primeras plazas. Pero Míchel ha sabido demostrar su talento como entrenador y gracias a dos victorias consecutivas ha vuelto a meter al Ajax en la segunda plaza después de 10 jornadas en la Eredivise. En la Conference League, después de solo dos jornadas, el Ajax sumó su primer triunfo la pasada semana tras vencer al Atalanta por 2-0 y cayó con cierta sorpresa ante el Hajduk Split.