El club lamenta que la "magnífica imagen" de la afición por Europa se vea "manchada por conductas aisladas, protagonizadas por una minoría, que no se corresponden con los valores del beticismo", anunciando que un hincha verdiblanca ya ha sido sancionado por encender bengalas contra el Oporto y que actuará, incluso legalmente, contra quienes incidan en estas prácticas

El ﻿Real Betis espera que los más de 1.200 seguidores desplazados hasta Eslovaquia "demuestren la fuerza de la afición verdiblanca y su absoluta deportividad", pues se siente orgulloso "de la animación y del ejemplar comportamiento" de su hinchada en ﻿Europa﻿, aunque, en un extenso comunicado, denuncia que "esta magnífica imagen se ve empañada por conductas aisladas, protagonizadas por una minoría, que no se corresponden con los valores del beticismo y que el club rechaza de manera rotunda". Así, ﻿"en el último desplazamiento a Dortmund, el informe del delegado de la UEFA recogió la presencia de más de 40 bengalas en la grada visitante, lo que ha motivado la apertura de un procedimiento disciplinario (...) La introducción y el encendido de material pirotécnico causan un grave perjuicio económico a la entidad y comprometen su situación en las competiciones europeas".

De esta forma, se recalca que "estos incidentes pueden acarrear consecuencias aún más graves para la entidad y para el conjunto de la afición, incluida la prohibición de que los aficionados béticos acudan a próximos partidos europeos fuera de casa, como el de Múnich, o a los de fases posteriores de la competición". Una tesitura que se explica así: "Conforme a la normativa disciplinaria de la UEFA, los clubes responden de la conducta de sus aficionados aun cuando no exista culpa por su parte. De hecho, el club ya ha sido sancionado por la UEFA como consecuencia de conductas protagonizadas por sus aficionados por los incidentes ocurridos en el estadio de la ACF Fiorentina en mayo de 2025, se le impuso la prohibición de vender entradas a su afición para el partido disputado en el estadio del PFC Ludogorets en octubre de 2025".

Las bengalas de los béticos en Dortmund. / IMAGO

"Además de concienciar a sus aficionados, la entidad actuará con el máximo rigor, en el ámbito de sus competencias, contra cualquier persona que porte o utilice material pirotécnico, lance objetos, participe en altercados o incurra en cualquier otra conducta prohibida. Quienes sean identificados por las autoridades locales o por los servicios de seguridad como autores de estas conductas, podrán enfrentarse tanto a las sanciones que impongan las autoridades competentes como a las medidas disciplinarias previstas en el Reglamento Disciplinario del Club, incluida, cuando proceda y previa tramitación del correspondiente expediente, la pérdida de la condición de socio, así como la exclusión de las medidas de apoyo del club a su afición, como la preferencia en la adquisición de entradas para los partidos fuera de casa. Asimismo, el Real Betis se reserva el derecho de ejercitar contra los responsables las acciones legales que procedan para resarcirse de los daños y perjuicios causados, incluido el importe de las sanciones económicas que, en su caso, le imponga la UEFA", se añade.

"La entidad actuará con el máximo rigor contra cualquier persona que porte o utilice material pirotécnico, lance objetos, participe en altercados o incurra en cualquier otra conducta prohibida. Quienes sean identificados por las autoridades locales o por los servicios de seguridad como autores de estas conductas, podrán enfrentarse tanto a las sanciones que impongan las autoridades competentes como a las medidas disciplinarias previstas en el Reglamento Disciplinario del Club, incluida, cuando proceda y previa tramitación del correspondiente expediente, la pérdida de la condición de socio, así como la exclusión de las medidas de apoyo del club a su afición, como la preferencia en la adquisición de entradas para los partidos fuera de casa. Asimismo, el Real Betis se reserva el derecho de ejercitar contra los responsables las acciones legales que procedan para resarcirse de los daños y perjuicios causados, incluido el importe de las sanciones económicas que, en su caso, le imponga la UEFA"

Y termina así el duro comunicado: "Prueba de la firmeza con la que el club está actuando es que el Real Betis Balompié, a través de su Comité de Disciplina, ya ha sancionado conforme a su Reglamento Disciplinario a un abonado por la introducción y el encendido de una bengala durante el reciente partido disputado en casa contra el FC Porto. Dicha infracción está tipificada como muy grave (...) Todo ello sin perjuicio de las sanciones administrativas que puedan imponer las autoridades competentes conforme a la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Tanto en los partidos de casa como en los de fuera, la conducta irresponsable de unos pocos no puede perjudicar a miles de béticos ni poner en riesgo el derecho de toda la afición a seguir acompañando al equipo en futuros desplazamientos europeos".

Más de 1.200 béticos en Eslovaquia, pero algunos deben tener precaución

Aparte de las ﻿1.125 entradas disponibles para la zona visitante del ﻿NFS Tehelné Pole de Bratislava﻿, al precio de ﻿50 euros﻿, varias decenas más de aficionados verdiblancos adquirieron localidades que se vendían al público general en otras zonas del campo, por lo que se esperan más de ﻿1.200 béticos este martes en tierras presburguesas, aunque desde el club lanzaron en sus redes sociales una advertencia a los más avispados para no llevarse un disgusto por la noche a la hora de acceder al campo.

De esta forma, "por indicaciones de las autoridades locales, los hinchas con entradas en los sectores B110 y B209 deberán acudir al punto de encuentro habilitado junto al estadio, desde donde serán acompañados por la Policía hasta la puerta B4". Además, se les recuerda que "no está permitido vestir camisetas ni exhibir símbolos identificativos del Real Betis en los sectores locales".