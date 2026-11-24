La competición estará presente en el 4K HDR Summit 2026, que se celebrará en Sevilla del 2 al 4 de diciembre, para debatir sobre el impacto de la inteligencia artificial, las nuevas plataformas y las experiencias inmersivas en las retransmisiones deportivas.

El fútbol está cambiando y no solo sobre el terreno de juego. La manera de consumirlo también atraviesa una transformación que obliga a las grandes competiciones a adaptarse a los nuevos hábitos de los aficionados. La televisión tradicional ya no es el único escaparate del deporte rey y plataformas como Twitch, TikTok o YouTube han cambiado las reglas del juego. Un escenario en el que LaLiga quiere tomar protagonismo y debatir sobre cómo la tecnología marcará el futuro de las retransmisiones deportivas.

La competición española será una de las protagonistas del 4K HDR Summit 2026, que reunirá en Sevilla a algunos de los principales referentes de la industria audiovisual y tecnológica entre los próximos 2 y 4 de diciembre. Lo hará de la mano de José Guerra, director de Producción Audiovisual y Operaciones de Partido de LaLiga, que participará en una mesa redonda titulada 'Transformando la experiencia deportiva a través de la tecnología'.

En ella estará acompañado por Mickaël Raulet, CTO de Ateme; Álex Sánchez, COO de Eurovision Services; y Miguel Gallardo, responsable de Ingeniería y Tecnología de NVP Spain. El encuentro estará moderado por Esther Mesas, responsable de Desarrollo de Negocio, Ventas y Marketing de Ateme.

La inteligencia artificial y las nuevas plataformas, protagonistas

Uno de los grandes objetivos de este encuentro será analizar cómo está cambiando la relación entre las competiciones deportivas y sus aficionados. El espectador ya no se limita a sentarse delante del televisor para seguir los 90 minutos de un partido, sino que alterna diferentes dispositivos y plataformas, consume resúmenes, vídeos cortos y contenidos adaptados a sus preferencias.

Giuliano Simeone celebra su gol / Imago.

Una realidad que afecta directamente a la forma de producir y distribuir los encuentros. En este sentido, la mesa abordará cuestiones como la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos de producción, las posibilidades de personalizar las retransmisiones y el desarrollo de experiencias inmersivas que permitan al aficionado vivir el deporte de una manera diferente. LaLiga aportará su visión como una de las principales competiciones futbolísticas del mundo, con el reto de distribuir su producto en diferentes mercados y formatos sin perder la conexión con una audiencia cada vez más fragmentada y exigente.

Las nuevas generaciones también tendrán un papel destacado en el debate. Twitch, TikTok y YouTube se han convertido en competidores directos por captar la atención de un público que demanda formatos diferentes, lo que obliga a las grandes competiciones a diseñar sus contenidos pensando desde el principio en múltiples plataformas y dispositivos.

El deporte, uno de los grandes ejes del 4K HDR Summit 2026

La presencia del fútbol no se limitará a la participación de LaLiga. El programa del 4K HDR Summit también contará con diferentes intervenciones centradas en el papel de la tecnología en las retransmisiones deportivas en directo. Mickaël Raulet, de Ateme, y Mario Reis, de Olympic Broadcasting Services (OBS), analizarán el impacto de los avances tecnológicos en este ámbito. También se compartirán experiencias relacionadas con los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina y los Commonwealth Games, además de presentar un proyecto para distribuir un canal dedicado al Mundial en UHD mediante un sistema que conecta producción, servicios en la nube y distribución.

La CEO y directora general de International Sports Broadcasting (ISB), Úrsula Romero, será otra de las protagonistas de un programa que pondrá sobre la mesa el papel del deporte como banco de pruebas para tecnologías como la producción remota, la Ultra Alta Definición y la inteligencia artificial. La cuestión de fondo será cómo aprovechar estos avances para ir más allá de mejorar la calidad de imagen y ofrecer al aficionado una experiencia más completa, personalizada y cercana.

La XII edición del 4K HDR Summit se celebrará presencialmente los días 2 y 3 de diciembre en el Ibercaja Auditorio Cartuja, ubicado en Sevilla TechPark, y continuará el viernes 4 de diciembre en formato virtual. Además, todas las ponencias podrán consultarse gratuitamente y a la carta durante todo el año a través de la plataforma digital 'El Observatorio', impulsada por Medina Media Events.