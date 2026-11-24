El centrocampista nigeriano ha llegado a un acuerdo con el club arlequinado para continuar dos temporadas más

El Sabadell no sólo se ilusiona con el presente, sino que no descuida su futuro. Por ello, ya está sentando las bases del equipo con el que quiere competir en los años venideros y este martes ha hecho oficial que el mediocentro nigeriano Quadri Liameed seguirá vinculado al club arlequinado hasta 2029.

Así lo ha hecho público en sus medios oficiales. El africano, de 24 años, es una pieza clave para el técnico Ferran Costa, que ha tenido que lamentar su reciente ausencia tras recibir una patada en la cabeza. Por eso ya se perdió la segunda parte del encuentro que el Sabadell perdió en Albacete, apenas jugó 11 minutos ante la Real Sociedad B y, en los dos últimos partidos, no ha podido ser convocado por el protocolo de LaLiga y por precaución.

Quadri Liameed se ha convertido, según el club vallesano, en "un referente para la afición" y en un jugador imprescindible en la sala de máquinas del Sabadell en el año del ascenso y en la presente temporada, en la que ha jugado la mayoría de los minutos hasta el percance antes señalado.

El Sabadel ensalza a Quadri Liameed

El Sabadell ha hecho pública la renovación con un comunicado en el que ensalza sus cualidades y su importancia en el club:

"El Centro de Deportes Sabadell y Quadri Liameed han llegado a un acuerdo para la ampliación del contrato del futbolista arlequinado hasta el año 2029. Quadri llegó al club el pasado verano y en poco más de una temporada se ha ganado el corazón de todos los arlequinados con su fútbol, ​​su carácter y su compromiso con el club.

Quadri Liameed, ante la Real B / Imago

Con esta renovación, el Centro de Deportes Sabadell asegura la continuidad de un futbolista joven, en pleno crecimiento y que cada partido lo da todo sobre el terreno de juego. El centrocampista nigeriano continuará otras dos temporadas en el club después de haberse convertido en un referente para la afición.

¡Full Gas, Quadri!"