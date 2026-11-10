La alarma con Quadri Liameed baja tras irse mareado del Sabadell-Real B, pero no estará en Elda

El protocolo de conmociones marca que el jugador nigeriano del club vallesano tiene que estar siete días sin hacer deporte

El Sabadell y la Real Sociedad B firmaron tablas (0-0) en el Estadi Nova Creu Alta en el partido que cerró la decimotercera jornada de LaLiga Hpermotion. Pese al empate sin goles, ambos equipos tuvieron ocasiones claras y solo la falta de acierto ante la portería rival impidió que ninguno pudiera llevarse la victoria.

El reparto de puntos mantiene al conjunto arlequinado en la decimotercera posición, en una zona intermedia de la clasificación que puede saber a poco tras el gran inicio vallesano, en el que estuvo varias jornadas en la zona de 'play off' que ahora le queda a cuatro puntos.

Sin embargo, esa no fue su principal preocupación. Al final del partido todas las miradas en el Sabadell estaban puestas en Quadri Liameed, que tuvo que ser sustituido en el partido pocos minutos después de empezar al sentirse mareado.

Según ha publicado este martes el propio club catalán, el jugador notó "un poco de malestar" cuando empezó el duelo y, aunque en ningún caso pidió el cambio tras emocionarse visiblemente en el minuto de homenaje a Jesús de Miguel, tras esto, Quadri empezó a no sentirse bien, a sufrir mareos y eso motivo que el entrenador arlequinado, Ferran Costa, decidiera su sustitución.

El Sabadell rebaja la alarma por Quadri

El jugador, que es una pieza clave en la medular del Sabadell, regresaba al once titular después del fuerte golpe en la cabeza sufrido la pasada jornada ante el Albacete, por lo que su malestar encendió las alarmas en el club arlequinado.

Quadri Liameed, ante el Oviedo

Fue el propio jugador quien alertó a los servicios médicos de que no se encontraba bien. Los mareos le impidieron continuar, el Sabadell activó de inmediato el protocolo de conmociones para evitar riesgos mayores y los servicios médicos realizaron una evaluación más exhaustiva para descartar complicaciones. Quadri abandonó el terreno de juego señalándose la cabeza y recibió atención médica antes de seguir el partido desde el banquillo, al tiempo que se le aplicaba hielo en la zona afectada. El propio club, no obstante, ha hecho público que el cambio fue "por precaución" y que el jugador se encuentra bien.

Ese mismo protocolo de conmociones hará que Quadri Liameed se pierda el próximo partido, que se disputa el próximo domingo ante el Eldense en el Nuevo Pepico Amat. En el club han aclarado que el jugador africano ha pasado bien la noche del lunes al martes y que no ha notado "nada extraño", pero el protocolo de conmociones marca que tiene que estar siete días sin hacer deporte y no podrá jugar el siguiente partido.