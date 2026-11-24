El central brasileño se lesionó por enésima vez en el Trofeo Antonio Puerta a primeros de octubre y se queda cerca de los dos meses de inactividad, que, en lo que a jugar un partido oficial se refiere, roza el año; los lesionados de larga duración Miguel Sierra, Carmona y Alfon, las únicas tres ausencias para Luis García Plaza con vistas a Anoeta

Casi dos meses después de lesionarse por enésima vez desde su aterrizaje en el Sevilla FC (han pasado 53 días desde que se rompiera al poco de retomar la actividad competitiva, encima como titular, en el XV Trofeo Antonio Puerta contra el Aston Villa), Marcao Teixeira ha vuelto a ejercitarse con sus compañeros. El central estaba aquejado de una afección miofascial en el recto anterior del cuádriceps derecho, pero ya ve la luz al final de un túnel que, desgraciadamente, se ha convertido en su hábitat natural en estos últimos cuatro años. Precisamente, el próximo 20 de diciembre, en apenas tres semanas, se cumplirá uno desde su último partido oficial, cuando fue expulsado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Entonces, más allá de los seis partidos de sanción que le cayeron por encararse con el colegiado antes de abandonar el campo, se despidió de la temporada al fracturarse el hueso escafoides del pie izquierdo, siendo intervenido en enero y comenzando un larguísimo periodo de rehabilitación que compaginó en Brasil con el contacto con su familia y que, de nuevo víctima del infortunio, se prolongó al lastimarse en los albores de la pretemporada, una nueva dolencia muscular que engordó su ya de por sí extenso currículo en la enfermería. Ahora, con una eliminatoria de la Copa del Rey ante el Atlético Paso la próxima semana y otra más que posible ronda del torneo del K.O. a mediados de diciembre (dieciseisavos), podría recuperar sensaciones antes de abrochar tan negativa efeméride.

Pendientes ya de los primeros amenazados

Por todo lo anterior, los lesionados de larga duración Miguel Sierra, Alfon González y José Ángel Carmona son a día de hoy las únicas bajas confirmadas para la visita del próximo domingo 29 de noviembre a partir de las 21:00 horas a San Sebastián para medirse con la Real Sociedad. Al granadino se le espera, con un poco de suerte, a la vuelta del parón navideño o, en el peor de los casos, a finales de enero, pues su luxación acromioclavicular en el hombro derecho evoluciona al ritmo esperado. Tanto el albaceteño como el visueño, en cambio, se despiden de la temporada salvo sorpresa mayúscula, pues el extremo acaba de ser operado de su rotura del ligamento cruzado anterior, mientras que el lateral lo fue de urgencia de la suya de tibia y peroné.

Un momento del inicio de la sesión de este martes. / SFC

Un momento del inicio de la sesión de este martes. / SFC

Un momento del inicio de la sesión de este martes.

Ante los donostiarras, además, habrá que comenzar a vigilar el capítulo de sanciones, ya que Juan Iglesias y Lucién Agoumé, después de las amarillas vistas en El Gran Derbi, tienen ya cuatro y, por ende, están amenazador, quedándose fuera del Sevilla FC-Málaga CF del próximo lunes 7 de diciembre si vieran una amonestación simple. El primer equipo blanquirrojo, que volvía este martes al trabajo tras el empate postrero contra el Real Betis, se ejercitará los próximos cuatro días a partir de las 10:30 horas (martes y jueves en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, miércoles y viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán). El último de ellos, a las 12:30 horas, comparecerá Luis García Plaza ante los medios.