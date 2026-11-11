Se ceban con Marcao, pero salen en su defensa: "¿De verdad pensáis que elige estar lesionado?"

Pan Teixeira, esposa del central brasileño, sale al paso de los ataques e insultos que ha recibido su marido tras la publicación oficial por parte del club de que es uno de los seis capitanes para la presente campaña, sentenciando que "la afición sólo al futbolista cuando está en el campo, jugando, marcando goles y dando alegrías, pero, cuando llegan los momentos más duros, muchos olvidan que detrás de esa camiseta hay un ser humano"

"La afición sólo ve al futbolista cuando está en el campo, jugando, marcando goles y dando alegrías. Pero, cuando llegan las lesiones, las dificultades y los momentos más duros, muchos olvidan que detrás de esa camiseta hay un ser humano. Y no nos engañemos: cualquiera de los jugadores que hoy recibe aplausos, si mañana estuviera pasando por la misma situación, sería juzgado de la misma manera. Porque parece que, para algunos, un futbolista sólo merece respeto mientras puede darles alegrías. El fútbol puede juzgar resultados, pero jamás debería quitarle la humanidad a nadie", escribía este miércoles ﻿Pan Teixeira﻿, esposa de Marcao﻿, en sus redes sociales para defender al central, con el que se han cebado muchos seguidores.

Todo ha surgido tras la publicación de unas fotografías en las cuentas oficiales del ﻿Sevilla FC en las que se oficializaba un secreto a voces, en parte porque Luis García Plaza lo desveló recientemente en rueda de prensa: el nombre de los seis capitanes, dos de ellos designados por sus propios compañeros. Están ﻿Gabriel Suazo﻿, ﻿Kike Salas﻿, ﻿José Ángel Carmona﻿, ﻿Lucien Agoumé﻿, ﻿Odysseas Vlachodimos y un zaguero de ﻿Londrina que lo sigue siendo y, como apuntaba su técnico en verano, iba a ver ﻿respetado su estatus anterior. A raíz de las múltiples reacciones, ﻿Pamela Teixeira recopilaba algunas para mostrar su enfado por el tratamiento que recibe el ex del ﻿Galatasaray﻿, interactuando, incluso, con algunos que le respondieron.

En español y portugués, la mujer del defensor, felizmente recuperada de un proceso oncológico, fue añadiendo sus reflexiones: "﻿Veis su sueldo, pero no conocéis el precio que pagó para llegar hasta aquí. Detrás de un futbolista hay una historia que muchos desconocen. Antes de ser futbolista, fue un niño de una favela, lleno de sueños, que conoció de cerca las dificultades, la falta de oportunidades e, incluso, el hambre. Sabemos lo que es pasar necesidades y luchar sin saber si algún día la vida cambiará. Nada de lo que hemos conseguido ha sido fácil. Marcao no llegó aquí de la noche a la mañana, Fueron años de sacrificios, renuncias, distancia de la familia, dolor y mucho trabajo﻿".

Marcao y su mujer posan en tierras hispalenses. / IG

Y continuaba: "﻿Nadie llega al fútbol europeo, gana títulos y es reconocido como uno de los mejores defensas de un campeonato por casualidad. Está donde está porque luchó y se lo ganó. ¿De verdad pensáis que un futbolista que ha dedicado toda su vida al fútbol elige estar lesionado? ¿Que no sufre por no poder jugar? ¿Que no desea volver al campo y hacer lo que más ama? Una lesión no significa falta de compromiso, de voluntad ni de profesionalidad. Un momento difícil no borra toda una carrera. Desde que llegamos a Sevilla hemos vivido situaciones que muchos ni siquiera imaginan. Hoy Marcao no tiene acceso a las redes sociales, no lee lo que escriben sobre él﻿".

"Existe una gran diferencia entre exigir rendimiento y humillar a una persona"

Y es que opina ﻿Pan Teixeira que se están cebando con el '23': "﻿Hay que tener una fortaleza mental enorme para soportar tanta crueldad. Detrás de una pantalla, algunos olvidan que sus palabras pueden hacer daño a toda una familia. Entiendo las críticas y la frustración de los aficionados. El fútbol es pasión, expectativas y resultados. Pero existe una gran diferencia entre exigir rendimiento y humillar a una persona. La afición tiene todo el derecho a criticar su rendimiento, pero no a destruir su dignidad. El respeto también debe existir en los momentos difíciles﻿﻿. Conozco a Marcao desde mucho antes de los estadios llenos, los grandes contratos y los títulos. Sé lo que hemos vivido, las dificultades, el hambre, las renuncias y todo lo que hemos tenido que superar. El fútbol puede vivir de resultados, pero el valor de una persona no se mide por los minutos que juega. Podéis cuestionar su rendimiento, pero jamás podréis reescribir una historia que no habéis vivido﻿".