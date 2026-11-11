El fichaje que el Athletic le puede 'birlar' al Celta de Vigo para reforzar su ataque

Álvaro Marín es el actual Pichichi de Segunda división con el filial del conjunto gallego, pero el club vasco conserva una opción de recompra

Edin Terzic ve cómo la delantera del Athletic no para de darle disgustos. A la grave lesión de Gorka Guruzeta, que dijo adiós a la temporada, se sumó el nuevo contratiempo físico de Maroan Sannadi, que podría estar también de baja hasta 2027, lo que le deja con Iñaki Williams como única alternativa específica en el primer equipo. Además, tampoco le sobran en el filial, pues Asier Hierro también se encuentra en la enfermería, donde Manex Lozano enfila la recta final de su recuperación, lo que ha concedido la oportunidad a Txus Vizcay.

Lo cierto, nombres aparte, es que el conjunto bilbaíno no anda sobrado de eficacia arriba. Solo ha anotado 15 goles en 11 partidos. Pero en el horizonte aparece un posible fichaje que brilla en Segunda división. Además, no habría nada que negociar. Y es que, el club vasco conserva una opción de recompra sobre Álvaro Marín, máximo goleador de la Categoría de Plata con el Celta Fortuna.

El estilo de juego y los números de Álvaro Marín

A sus 23 años, el ariete natural de Cintruénigo está haciendo méritos de sobra en el filial celeste para dar el salto a la élite. Con sus 187 centímetros de altura, está demostrando ser un efectivo delantero de área, aunque solo ha anotado un gol de cabeza, mostrando una gran facilidad para armar el disparo con las dos piernas y rematar de primeras, al tiempo que fuera de la zona de castigo se mueve con acierto de espaldas para servir de apoyo a sus compañeros.

Pero lo más importante de todo es que suma 8 goles en 13 partidos, seis de ellos en las siete últimas jornadas. Unos números que solo igualan Miguel de la Fuente con la UD Almería y el veterano Enric Gallego en el Tenerife, y que le han colocado en el punto de mira no solo de Claudio Giráldez, sino de un Athletic que lo traspasó a coste cero al club gallego en el verano de 2025.

La letra pequeña del traspaso de Álvaro Marín

Entonces, desde Ibaigane se informó de que en la operación se recogían bonus por éxito individual del futbolista, reservándose además un porcentaje de futura venta, un derecho de tanteo y la mencionada opción de recompra, sin aclarar el montante de la misma. Por tanto, está en mano de la entidad rojiblanca poder traerlo de vuelta a Bilbao, donde no tuvo demasiada fortuna.

El paso de Álvaro Marín por el Athletic

Álvaro Marín se incorporó a Lezama en edad juvenil en el verano de 2021, procedente del Atlético Cirbonero. Fue esa primera campaña la que más brilló, con ocho goles en División de Honor y otros siete con el Basconia en Tercera RFEF. Pero nunca llegó a jugar siguiera en el Bilbao Athletic. En la 22/23 sumó otras seis dianas en el segundo filial y luego encadenó dos cesiones consecutivos: primero al Helmond Sport, de la segunda división de Países Bajos, y luego al Amorebieta, en Primera RFEF, con 5 y 8 tantos respectivamente.

Álvaro Marín es el 'Pichichi' de Segunda con el Celta Fortuna. / Imago

﻿El problema para Álvaro Marín en el Celta: si debuta, no puede volver al filial

De ese modo, hace dos veranos optó por hacer las maletas para jugar en esa misma categoría con el Celta Fortuna, donde contribuyó con 10 goles al ascenso a Segunda. Y también en Vigo se le ve como posible refuerzo para un primer equipo que anda escaso de acierto rematador, siendo el cuarto menos realizador de LaLiga, con solo 10 tantos en 12 choques.

El problema es que, al no ser sub 23, si debuta a las órdenes de Claudio Giráldez ya no podría bajar al filial. Pero en Balaídos no descartan nada. "Siempre se está trabajando, tanto en renovaciones, en promociones y en cómo ver posibles refuerzos. Estamos viendo, poniéndonos de acuerdo con Claudio para saber exactamente cuáles son las necesidades", afirmó el director deportivo, Marco Garcés, en referencia a sus planes en el mercado de enero.

Centrado en el Celta de Vigo, pero sin cerrar puertas: "Nunca se sabe"﻿

Mientras tanto, Álvaro Marín se lo toma con tranquilidad, consciente de que tiene dos vías inmediatas para dar el salto, el Vigo y en Bilbao. "Nunca se sabe. Yo estoy muy contento aquí, estoy entusiasmado con esta temporada. Estamos haciendo un inicio de campaña bueno, mi cabeza está en el Celta y ojalá pueda estar aquí”, afirmó el navarro, con contrato hasta 2029, hace un mes en La Voz de Galicia.