El Sevilla pospone la renovación de García Plaza y cierra la puerta a fichajes en enero: "Si no hay ventas no tenemos límite salarial"

José Ignacio Navarro aclara que, aunque están satisfechos con su trabajo, todavía no está sobre la mesa la ampliación del madrileño con la excusa del derbi, a la par que condiciona reforzar la plantilla en enero a que haya ventas

Una vez rotas las negociaciones con Sergio Ramos, que pensaba en cambiar el banquillo, el Sevilla confirmó la continuidad de García Plaza en función del contrato que firmó en su llegada hasta el 30 de junio de 2027.

El técnico madrileño ha conseguido alcanzar el parón de noviembre con el equipo en puestos europeos y con mejores sensaciones que en el curso anterior, reflejo del gran trabajo que viene realizando a los mandos de la nave nervionense, lo que pone sobre la mesa la posibilidad de sentarse para ampliar su vinculación.

Fin de contrato y el riesgo de que reciba llamadas de otros clubes

Y es que el entrenador acaba contrato en siete meses y su labor en Nervión podría despertar el interés de otros clubes, como ya ocurrió antes de que se ratificara su permanencia en Eduardo Dato, pues, recibió llamadas para hacerse cargo de otros proyectos de Primera.

No obstante, la respuesta del club sevillista acerca de esta cuestión deja claro que todavía no han producido contactos formales para tratar este asunto al considerar que todavía es pronto más allá de que haya total conformidad con el trabajo llevado a cabo por el madrileño.

José Ignacio Navarro define la situación de García Plaza

Así lo ha expresado una voz autorizada como José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla y que asegura que ahora mismo tiene la cabeza puesta en otros menesteres, el más próximo, la disputa del derbi tras el parón y que no quieren desviar la atención.

“Todavía no hemos tratado la renovación de García Plaza. Lo único que nos importa es el próximo derbi ante el Betis", indicó en Zona Mixta el alto ejecutivo sevillano, que, no obstante, alabó las prestaciones de Plaza como preparador blanquirrojo.

Imago / Imago

"Han pasado doce jornadas y estamos muy satisfechos con el trabajo que está realizando, con el día a día, porque lo vemos y estamos presentes prácticamente en toda la actualidad del equipo. Estamos muy contentos, pero todavía no nos hemos sentado porque el objetivo ahora mismo es el próximo partido", indicó José Ignacio Navarro acerca de una ampliación que aún no está sobre la mesa, pero que contará en su momento, si todo sigue como hasta ahora, con la predisposición de las dos partes.

Han pasado doce jornadas y estamos muy satisfechos con el trabajo que está realizando, con el día a día, porque lo vemos y estamos presentes prácticamente en toda la actualidad del equipo

No en vano, Luis García Plaza siempre ha hecho referencia a que le gustaría crecer con el equipo para poder volver a entrenar a un Sevilla grande, para lo que hará falta que siga en el cargo y se mantenga la buena línea del arranque.

Sin fichajes en enero a menos que haya ventas

Para ello, eso sí, difícilmente contará con nuevos fichajes en enero, pues el director deportivo también afirmó que ahora mismo no hay espacio salarial: "No tenemos límite salarial para el mercado de enero. Necesitaríamos alguna venta para poder fichar". Por ende, confirmó solo habrá entradas si se produce algún traspaso.