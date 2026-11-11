La dura decisión de Christensen, jugador del Barcelona: "Estaba casi llorando cuando le llamé"

El central danés pudo reaparecer en la pasada jornada ante el Atlético de Madrid, tras una lesión muscular que le han mantenido de baja más de un mes y medio, pero en este parón ha optado por no sumarse a su selección para disputar la Nations League

El FC Barcelona ha visto marcharse a un nutrido grupo de internacionales en este nuevo parón liguero, lo que condicionará el trabajo preparatorio de Hansi Flick de cara al encuentro ante el Villarreal del próximo domingo 22 de noviembre. Pero quien no ha formado parte de esa diáspora es Andreas Christensen, quien podrá seguir ejercitándose a las órdenes del técnico alemán para recuperar su mejor forma física.

Quiere volver a ser importante para Hansi Flick

El central danés de 30 años comenzó la temporada siendo importante en los planes del entrenador culé. Participó en seis de las siete primeras jornadas de LaLiga y en cuatro de ellas lo hizo como titular, completando también los 90 minutos en el estreno en Champions frente al Feyenoord. Pero el 19 septiembre, en el choque ante el Sevilla FC, sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo que le ha mantenido más de un mes y medio en el dique seco.

Fue el pasado domingo, en la importante victoria sobre el Atlético de Madrid en el Metropolitano, cuando el defensor nórdico pudo reaparecer, después de haber sido baja en los siete últimos encuentros oficiales. Gozó de media hora en la segunda mitad, saltando al campo en lugar de Cancelo. Pero que tenga el alta médica y haya vuelto a jugar no significa que esté al cien por cien.

Por precaución, y para evitar contratiempos indeseados, ha sido el propio Christensen el que ha decidido no sumarse en este parón a la selección de Dinamarca, con la que ha jugado 82 encuentros a lo largo de su carrera, siendo sin duda uno de sus pesos pesados. Aunque no ha sido una decisión sencilla, como ha contado su seleccionador, Brian Riemer.

Andreas Christensen, jugador del FC Barcelona. / Imago

Brian Riemer aclara que la decisión de no jugar con Dinamarca es exclusivamente de Christensen: "No se siente preparado"

"Ama a la selección danesa. Ayer por la noche tenía casi a un hombre llorando al teléfono, porque está muy frustrado y disgustado por esta situación”, desveló el ex técnico del Andcrlecht en el medio Tipsbladet, donde confirmó que ha sido el propio zaguero azulgrana el que ha decidido no formar parte del combinado que se medirá a Portugal y Noruega en los dos últimos encuentros de la fase de grupos de la Nations League, en los que luchará por un sitio en los cuartos de final de la competición.

“Ha considerado que no está preparado y, por eso, ha tenido que renunciar. En el estado en el que se encuentra su cuerpo ahora mismo, no se siente preparado para jugar partidos internacionales﻿”, aseveró el entrenador danés sobre el estado físico de su compatriota, que prefiere no querer riesgos y seguir avanzando en su puesta a punto en la Ciudad Condal.

Aún está lejos de su mejor nivel: "Queda un largo camino"

Aunque, según Riemer, aún hará falta tiempo para ver la mejor versión de Christensen, desvelando que el Barça tardará todavía en poder darle un rol importante. "Aunque pudiera estar disponible para el banquillo y jugar cinco minutos, todavía queda un largo camino hasta poder disputar los 90 minutos y ser competitivo ﻿al máximo nivel”, sentenció.