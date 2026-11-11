Dos estilos opuestos el 21-N... y a uno no sólo a Lamine Yamal le gusta verlo

Como en su día su compañero campeón del Mundo, Marc Bernal asegura que suele estar pendiente de los que luchan con el Barça por el título, incluyendo el conjunto verdiblanco, cuarto clasificado, segundo que menos faltas hace y tercero que más lanza a puerta; en el duelo cainita se verá con uno de los que menos juego efectivo produce y el segundo más 'leñero'

El siguiente compromiso de ﻿LaLiga para ﻿Sevilla FC y ﻿Real Betis﻿, ya a la vuelta de un parón de selecciones afortunadamente más corto esta vez (dos semanas) y '﻿sui generis﻿' en ﻿La Cartuja al disputar este ﻿jueves 12 de noviembre a las 19:00 horas su duelo de la primera eliminatoria de la ﻿Copa del Rey ante el ﻿CDA Navalcarnero﻿, será ﻿El Gran Derbi﻿, fijado a las seis y media de la tarde del próximo sábado 21-N en un ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán donde se verán las caras dos modelos bien distintos, en cierto modo ﻿opuestos﻿, pero que están consiguiendo éxito en este arranque de curso, como demuestra la clasificación de Primera división, con los heliopolitanos cuartos y los nervionenses, sextos, separados, eso sí, por ocho puntos.

Alexis y Cucho pugnan ante Antony, Gudelj y Fornals la vez anterior que se vieron las caras. / Lince

El anfitrión llegará tras dos jornadas sin vencer (derrota en ﻿Getafe y empate sin goles en casa ante el ﻿Deportivo Alavés﻿), en las que solamente anotó un tanto y recibió tres, aunque venía de dos victorias (en el torneo del K.O. ante el Sporting de Hortaleza y en el regular contra el ﻿CA Osasuna﻿) que aparcaban una racha de ﻿un punto de 12 posibles﻿. Por su parte, los visitantes cayeron en ﻿Champions League ante el ﻿Borussia Dortmund﻿, aunque se levantaron en ﻿Elche ﻿(0-2) para hacer buenas la igualada y los dos triunfos previos. En realidad, el cómputo general es inmejorable: ﻿ocho victorias, dos empates y dos derrotas en ﻿LaLiga﻿, un ﻿9 de 12 en la ﻿UCL﻿.

Son los verdiblancos un conjunto ﻿bonito ﻿de ver, como ya apuntaba recientemente Lamine Yamal﻿, que aseguraba que ﻿Real Betis y ﻿Villarreal CF eran de los pocos que le apetecían seguir por ﻿TV﻿, y secundaba esta semana en 'El Partidazo de Cope' su compañero ﻿Marc Bernal﻿, que zanjaba: "Veo 4-5 equipos de LaLiga, el Betis uno de ellos﻿". El resto son los candidatos al título junto a su ﻿FC Barcelona﻿, casos de ﻿Real Madrid ﻿y ﻿Atlético de Madrid﻿. Razón no le falta al mediocentro, ya que el ahora cartujano es, junto al ﻿Levante UD﻿, el menos tarjeteado de la máxima categoría (﻿17﻿), al tiempo que sólo cuatro (﻿RCD Espanyol﻿, ﻿Getafe CF﻿, ﻿CA Osasuna y ﻿Elche CF﻿) empeoran la nómina del ﻿Sevilla FC (﻿31﻿), segundo muy a su pesar en expulsiones (﻿4﻿).

De hecho, los 'pericos' (﻿192﻿) son los únicos que han cometido más faltas hasta la fecha que los nervionenses (﻿175﻿), en las antípodas que su eterno rival, que, con ﻿118 infracciones, tiene por debajo apenas las ﻿102 del ﻿Real Madrid﻿. Íntimamente relacionado con todo ello, el ﻿Real Betis es el tercero que más disparos a favor acumula (﻿74﻿), tras culés (﻿93﻿) y merengues (﻿88﻿), aunque también recibe muchos (﻿65﻿), por detrás de ﻿Real Racing Club y ﻿Málaga CF﻿, los mismos que el ﻿Levante UD﻿. En cuanto a los blanquirrojos, hay diez menos productivos en ambos apartados. En el segundo de ellos, pese al 0-0 con los 'babazorros', tiene que enmendarse: ﻿trece tantos encajados en el último mes natural de competición.

Un enfrentamiento imprevisible: quien se lleve esta estadística tendrá mucho ganado

De nuevo, el ﻿Sevilla FC protagonizó el encuentro con menos juego efectivo de la ﻿jornada 12ª de ﻿LaLiga﻿, ya que el choque frente al ﻿Deportivo Alavés fue el único que no llegó a los ﻿50 minutos con el balón rodando. Se quedó bastante lejos, de hecho, con ﻿46:46 y un ﻿47,5% del tiempo total. Demasiadas pérdidas de tiempo e interrupciones. Por el contrario, el ﻿Elche CF-Real Betis (con ﻿64:39 y un ﻿67%﻿) fue el segundo con más, tras el ﻿RC Celta-Levante UD﻿. Un reflejo de lo que está siendo este primer tercio de curso, ya que sólo los vigueses (﻿65,2%﻿) mejoran a los verdiblancos (﻿62,3% de tiempo efectivo). Nada que ver con los nervionenses, cuarto menos 'vistoso' (con ﻿54:53 y un ﻿54,6%) después de ﻿Rayo Vallecano﻿, Getafe CF y Racing de Santander﻿.