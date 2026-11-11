Marc ter Stegen no descarta volver al Barcelona y sorprende con su mensaje sobre Flick

Marc ter Stegen habla de su futuro, no descarta regresar al Barcelona el próximo verano y reconoce que no mantiene contacto reciente con Hansi Flick, además de recordar su complicada rivalidad con Manuel Neuer en la selección alemana

Marc ter Stegen no ha cerrado definitivamente su etapa en el FC Barcelona. Aunque actualmente defiende la portería del Ajax, donde juega en calidad de cedido, el guardameta alemán sigue muy pendiente de la actualidad azulgrana y no descarta que sus caminos vuelvan a cruzarse. Su futuro, sin embargo, todavía está lejos de resolverse. Con contrato en vigor hasta 2028, el portero prefiere no adelantarse a los acontecimientos y esperar a que llegue el próximo verano para valorar sus opciones.

Desde la concentración de la selección alemana, con la que afronta sus compromisos de la Nations League, Ter Stegen ha concedido una entrevista a 'Sport Bild' en la que ha repasado su situación actual, su relación con Hansi Flick y algunos de los episodios más complicados de su trayectoria internacional. Uno de los aspectos que más llama la atención de sus declaraciones es precisamente su relación con el técnico alemán. Ambos coincidieron en el Barcelona, pero el portero reconoció que no mantienen actualmente una comunicación habitual. "No he tenido contacto reciente con Hansi, a diferencia de algunos jugadores con los que aún hablo de vez en cuando para interesarme por su situación", explicó. Pese a encontrarse ahora lejos del vestuario azulgrana, Ter Stegen no ha perdido el vínculo con el que fue su equipo durante doce temporadas. El alemán continúa siguiendo sus partidos siempre que sus compromisos con el Ajax se lo permiten. "Sigo los resultados del Barcelona de forma bastante regular y veo sus partidos a veces cuando no coinciden con los nuestros en el Ajax", confesó.

Una puerta abierta a su regreso al Spotify Camp Nou

La gran incógnita está en lo que sucederá cuando termine la presente temporada. El Barcelona cuenta actualmente con varias alternativas para defender su portería, con Joan García, Szczesny y Livakovic en la plantilla, mientras que el futuro del guardameta polaco también está pendiente de su situación contractual, ya que finaliza contrato en junio.

En ese escenario, el regreso de Ter Stegen no parece una posibilidad que pueda descartarse de antemano. El internacional alemán mantiene un vínculo especial con la entidad catalana después de una larga etapa en la que se convirtió en uno de sus futbolistas más importantes. "Jugué en el Barcelona durante 12 años, y por eso me une una relación muy estrecha con el club. Ahora estamos solo en noviembre, y por eso realmente no puedo determinar qué pasará el próximo verano", aseguró. Sus palabras dejan abierta una incógnita que el paso de los meses irá despejando. El portero tiene contrato con el Barça hasta 2028, por lo que su futuro también dependerá de las decisiones que tome el club y de cómo encaje en sus planes deportivos.

Ter Stegen habla de su rivalidad con Neuer: "Hubiera preferido jugar"

La entrevista también dejó espacio para recordar uno de los capítulos más delicados de su carrera: la competencia con Manuel Neuer por la titularidad de Alemania. Durante años, Ter Stegen tuvo que convivir con un papel secundario en la selección pese a su rendimiento a nivel de clubes y a las numerosas peticiones para que recibiera más oportunidades.

El guardameta no escatimó elogios hacia su antiguo compañero, al que considera uno de los mejores de la historia. "Manuel Neuer no es solo un gran portero. No nos engañemos: probablemente sea uno de los mejores porteros de todos los tiempos", reconoció. Ter Stegen también admitió que aquella rivalidad tuvo un efecto positivo en ambos, aunque eso no significa que siempre aceptara de buen grado las decisiones de los seleccionadores. "¿Hubiera preferido jugar? ¡Absolutamente!", afirmó, antes de recordar que los técnicos siempre se decantaron por Neuer y que debía respetar sus elecciones.

"Manuel Neuer probablemente sea uno de los mejores porteros de todos los tiempos"

El alemán tampoco escondió que hubo momentos en los que la frustración terminó apareciendo. "También hubo momentos en los que sentí que tal vez merecía más oportunidades", confesó. Uno de los recuerdos que todavía guarda con especial amargura es el Mundial de Rusia de 2018. Neuer llegaba después de una larga lesión de ocho meses, pero Joachim Löw decidió mantenerlo como titular. Una decisión que dejó a Ter Stegen sin la oportunidad que esperaba en una de las grandes citas del fútbol internacional. "Ese fue el momento más amargo para mí, pero no quiero volver sobre ello. Al final del día, el entrenador toma la decisión. Puedes frustrarte todo lo que quieras, pero eso no cambia nada", concluyó.

Ahora, con Neuer fuera de la selección y Ter Stegen de nuevo como una de las referencias de Alemania, el portero afronta una etapa diferente. Mientras intenta consolidarse en el Ajax, su futuro en Barcelona continúa siendo una incógnita que ni siquiera él quiere despejar todavía.