Marc Bartra, 35 años, abre su corazón verdiblanco: "Se puede decir que el Betis salva vidas y pocas cosas me hacen sentirme más orgulloso" "

El central, emocionado en la gala de la Fundación, ha hecho suya hoy la frase de un médico de un hospital sevillano para presumir de beticismo y de formar parte de un club tan implicado en el ámbito humanitario

﻿Marc Bartra ya ocupa un lugar de honor en la historia del Betis por su trayectoria, aportación y compromiso, de lo que presume por orgullo por el trabajo realizado por el club en el ámbito deportivo y también en el social.

Así, el capitán fue uno de los representantes de la plantilla en la Gala de la Fundación Real Betis y vivió momentos muy emotivos junto a los Fichajes Estrellas Alba, Bruno, Jesús, Paola, Ryan y Rubén, niños a los que el Betis ha ayudado y han compartido sus alegrías y ganas de vivir con todos los estamentos de la entidad.

Emotivo discurso de Bartra: "Es un privilegio formar parte de este club"

Durante la gala, Bartra dio un discurso lleno de emoción, en el que destacó que se siente muy orgulloso de formar parte de la familia verdiblanca por este tipo de iniciativas.

"Verlos a ellos es saber que va pasando el tiempo. Veo a Alba súper grande, súper mayor, a Ryan también, a Paola le tengo un cariño especial... Me emociona muchísimo lo que hacéis y lo que hace la Fundación no solo para ellos, sino para todos los niños que hay fuera de España, en especial para unos chicos de África a los que la Fundación ayudó a tener más facilidades. Es un privilegio formar parte de este club por cosas así también", expresó el defensa bético, que tuvo gestos muy bonitos con los pequeños y que no se conformó con estas palabras.

De hecho, esta tarde se ha pronunciado en sus redes sociales en esta misma dirección con un bonito mensaje en el que utiliza una frase muy significativa que empleó un doctor en la mencionada gala.

"El Betis va mucho más allá del fútbol"

"Siempre he dicho que el Real Betis va mucho más allá del fútbol. Y una de las razones que lo demuestra es su Fundación. Un proyecto que no deja de crecer, implicándose en iniciativas que ayudan a miles y miles de personas en todo el mundo y de manera diaria", celebra el defensa bético, que está convencido de que dicha afirmación es una realidad que aumenta la importancia del trabajo realizado por el Betis.

"Ayer, durante la gala, un doctor de un hospital de Sevilla dijo algo que me llegó especialmente: 'Se puede decir que el Betis ha salvado vidas'. Y pocas cosas pueden hacerme sentir más orgulloso que formar parte de algo así. Gracias", asegura un Marc Bartra que no pudo borrar la sonrisa de su cara durante gran parte de la ceremonia por la índole de una la labor que da visibilidad a enfermedades y problemas en los más pequeños y contribuye a que todos tengan una vida mejor.

"Un doctor de un hospital de Sevilla dijo algo que me llegó especialmente: 'Se puede decir que el Betis ha salvado vidas'. Y pocas cosas pueden hacerme sentir más orgulloso que formar parte de algo así"

Clave en el terreno de juego, donde sorprendentemente se erige en el máximo realizador del equipo, Marc Bartra también está muy implicado en el trabajo humanitario que realiza el Betis por medio de su Fundación.