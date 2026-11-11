Carlos Soria, 87 años y una nueva expedición: "Va de culo conmigo eso de morirme ahora"

El alpinista abulense, que conquistó el Manaslu con 86 años y suma doce ochomiles, prepara una expedición a Laponia para escalar en hielo. Sigue entrenando a diario y no contempla bajarse de la montaña

Carlos Soria tiene 87 años, una prótesis de rodilla y doce ochomiles en su currículum. También tiene una expedición entre ceja y ceja, los piolets preparados y una pared con presas en el patio de casa para no perder la forma. Mientras otros piensan en reducir el ritmo a estas alturas de la vida, el alpinista abulense sigue buscando nuevas cumbres. Y no parece dispuesto a dejarlo

En febrero viajará a Laponia para escalar en hielo. No es un proyecto improvisado: entrena con regularidad, hace musculación, utiliza el rocódromo y sale a caminar, cuenta en una entrevista a La Vanguardia. "Tengo muchos años, pero tengo planes estupendos. En febrero me voy a Laponia a escalar en hielo con el Grupo de Alta Montaña Española. Esta mañana he estado entrenando en mi cerrito, al lado de casa. Yo no paro, no paro porque creo que es lo que hay que hacer. Es necesario hacer un poco de deporte todos los días para mantenerse vivo y conservar el músculo. La musculatura es lo que sujeta el cuerpo y hay que cuidarla", afirma Soria.

A lo largo de su trayectoria deportiva ha coronado doce de los catorce ochomiles, diez de ellos después de cumplir los 60 años. Alcanzó el K2 con 65, el Kanchenjunga con 75 y el Annapurna con 77. En septiembre de 2025 regresó al Manaslu, una montaña que llevaba intentando conquistar desde 1973, y alcanzó sus 8.163 metros con 86 años. Se convirtió así en la persona de más edad en coronar un ochomil.

También ha conocido el lado más duro del alpinismo. Una caída por encima de los 7.000 metros le provocó la fractura de tibia y peroné, una lesión de la que consiguió salir adelante con ayuda de sus compañeros y los sherpas. Pero ni siquiera aquella experiencia le hizo renunciar a su pasión. "La montaña te enseña que puedes encontrarte en situaciones tremendas y que, si vas aprendiendo, puedes solucionar las cosas. He superado situaciones tan complicadas que después muchas otras parecen más fáciles", asegura.

En casa, Cristina ha sido una pieza imprescindible para que pudiera dedicar semanas y meses a las expediciones. "Absolutamente fundamental. Nos conocimos por casualidad un día en La Pedriza y ella ya sabía quién era aquel chavalito que se movía mucho por las montañas. Nunca, nunca, nunca me ha puesto una pega para hacer las cosas que me gustan".

Carlos Soria, en uno de sus ascensos. / Twitter / Carlos Soria

A Soria le cuesta más aceptar el deterioro de la memoria y del equilibrio que pensar en dejar de escalar. Por eso se organiza, entrena y mantiene la cabeza ocupada. Cuando le preguntan por la posibilidad de cumplir cien años sin volver a subir una montaña de más de 3.000 metros, no duda: "No, yo no acepto condiciones de esa clase. Ya convencería a quien fuera para que no pusiera ese tipo de condiciones. Admitiría que me pidieran ser una buena persona y no hacer mal a nadie, pero eso de que no vuelva a subir montañas no se lo admitiría a nadie. Ni para vivir 100 años ni para nada. ¡Pero me encantaría llegar a los 100!".

Su filosofía queda todavía más clara cuando habla de la muerte: "No tengo en mi agenda lo de morirme; lo tengo alejadísimo". A sus 87 años, Carlos Soria sigue teniendo demasiadas montañas pendientes.