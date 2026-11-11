Yassine Bono hace un nuevo guiño al Sevilla, refleja su amor por Nervión y alimenta el deseo mutuo de su vuelta

El verano de 2025 se barajó sin éxito la posibilidad de su vuelta, pero en julio entrará en su último año de contrato y el meta ha vuelto a mostrar su pasión por Nervión por un cambio significativo en sus redes

Yassine Bono nunca ha escondido su pasión por el Sevilla tras dejar una huella imborrable en el Ramón Sánchez-Pizjuán y su regreso es una posibilidad que ya se barajó hace dos veranos y que sigue ilusionando al sevillismo por los guiños que el meta marroquí le ha hecho a los nervionenses en diferentes ocasiones.

De hecho, el verano de 2025 se llegaron a producir conversaciones para estudiar la vía de su vuelta tanto en cuanto terminaba contrato en el Al-Hilal saudí el 30 de junio de 2026. Sin embargo, entonces no avanzaron las conversaciones y esta puerta quedó cerrada de momento al renovar su contrato hasta 2028. En ese momento, el Sevilla contaba con Vlachodimos y Nyland, y en el siguiente mercado estival renovó la cesión del internacional heleno y reclutó al joven Fran González.

El meta volverá a quedar libre en el mercado estival de 2028, cuando tendría 37 años, una edad en la que los porteros todavía pueden mostrar su mejor nivel, y más en el caso de Bono, que sigue mostrando un estado de forma excepcional tanto con su club como con la selección de Marruecos.

El Sánchez-Pizjuán, en su foto de perfil

Dentro de este contexto, el portero marroquí ha vuelto a hacer otro guiño a al club nervionense, que refleja que no se olvida de su etapa como sevillista y que leva al club de Eduardo Dato en su corazón, algo fundamental si se presentará la oportunidad de vestir de nueva la elástica blanquirroja.

IG / ED

En este sentido, ha cambiado la foto de su perfil en redes y, aunque hace mucho tiempo ya que abandonó la disciplina sevillista, y ha establecido una imagen de él con su hijo delante del Ramón Sánchez-Pizjuán, lo que se antoja muy significativo, tanto en cuanto ha elegido una fotografía de su antiguo estadio estando actualmente en otro club.

En verano entra en su último año de contrato

El próximo verano entrará en su último año de contrato y el Sevilla se quedará sin Vlachodimos a menos que logra alcanzar otro acuerdo con el Newcastle ya a título definitivo, por lo que un guiño de esta índole puede tener muchas lecturas, una que seguro que echa de menos Nervión y otra su posible deseo es volver para retirarse en Nervión.

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De momento, todo esto queda lejos, pero no como duda que estos gestos provocan que no se olvide la vía de que algún día, todavía apto para la elite, defiende otra vez la portería nervionense.

Cabe recordar que Bono militó en el Sevilla de 2019 a 2023 y ganó tres títulos como nervionense antes de poner rumbo al Al-Hilal a cambio de 21 millones de euros, 17 más de lo que pagaron los blanquirrojos.