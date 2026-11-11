Alejandro Arribas, ex de Sevilla, Osasuna, Rayo y Dépor, desvela su negocio inmobiliario: "Invierto comprando inmuebles y alquilándolos para generar renta fija"

El exfutbolista y presidente del Cartagena explica sus movimientos en el sector inmobiliario, al que llegó de la mano de su padre

El exfutbolista Alejandro Arribas, quien fuera futbolista de Sevilla, Osasuna, Rayo Vallecano y Deportivo de La Coruña, entre otras, ha centrado su carrera profesional en el mundo empresarial y la gestión del fútbol desde que se retirara del fútbol en julio de 2025, siendo su último equipo el Rayo Majadahonda.

En enero de 2026, Arribas se convirtió en propietario y presidente del FC Cartagena en una operación de compra que no estuvo exenta de problemas.

Junto a ello, Arribas ha centrado sus esfuerzos en el sector inmobiliario, estando su estrategia centrada en "adquirir viviendas para ponerlas en alquiler", tal y como desveló en el pódcast Los Fulanos.

"Empecé a invertir en viviendas. He seguido anualmente haciendo lo que hemos podido e invirtiendo ahí"

El otrora defensa también explicó que su interés por el mercado inmobiliario no fue mera casualidad, viniéndole de familia y de la experiencia de su padre, quien en su día "tomó una inmobiliaria importante de Madrid en Málaga".

A partir de ahí, Arribas comenzó a invertir en vivienda conforme adquirió mayores ingresos como futbolista: "Empecé a invertir en viviendas. He seguido anualmente haciendo lo que hemos podido e invirtiendo ahí".

El objetivo de Arribas no es especular con la vivienda

Pese a ello, Alejandro Arribas quiso aclarar que su objetivo nunca fue especular con la vivienda, siendo una fuente de ingresos recurrentes bajo el alquiler. "Comprar y alquilar. Tener una renta fija para el día que yo me retiro", explicó.

Los inmuebles son uno de los principales pilares del patrimonio de Alejandro Arribas, quien también presenta inversiones financieras. Eso sí, bajo un perfil conservador y a largo plazo: "Un 20%-25% en fondos, bolsa y tal".

Arribas, en mano de expertos

El exfutbolista explicó también que no gestiona de manera personal sus inversiones financieras, poniéndolas en manos de expertos: "Tengo un par de asesores que me lo llevan y la verdad que eso bien".

El resto de su patrimonio, según puntualizó, está compuesto por ahorros y por el capital destinado a su nuevo proyecto en el Cartagena. Lejos de inversiones llamativas o negocios de modo, prefiere optar por una estrategia prudente: "A mí no me engañan, no m han engañado nunca".

Su madre, al frente de los alquileres

También explica Arribas que cuenta con apoyo familiar para gestionar las viviendas de su propiedad. De hecho, es su madre quien se ha encargado durante años de la administración de gran parte de esos alquileres. "Ha trabajado en banco muchos años y lo llevaba ella con una persona", aclara Arribas.

Un modelo de negocio y una gestión de sus patrimonios que, en palabras del propio Alejandro Arribas, asegura su estabilidad: "Yo vivo bien, tranquilo; tampoco gasto mucho".