El Cucho Hernández da el paso esperado: respuesta para la duda de Pellegrini en plena sequía de Parrott

El pasado sábado, el técnico chileno ponía muchos interrogantes en el ritmo de la recuperación del delantero colombiano y este martes se mostraba ya mucho más optimista con respecto a su participación en El Gran Derbi contra el Sevilla FC, después de ver la mejoría apreciable en las imágenes de sus últimas sesiones

El Real Betis se ha entrenado en la mañana de este miércoles, a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en la segunda y última sesión preparatoria antes de viajar en vuelo chárter hacia Madrid en la mañana del jueves para disputar a partir de las 19:00 horas el partido aplazado de la Primera Ronda de la Copa del Rey que le enfrentará en Alcorcón al modesto CDA Navalcarnero. El técnico verdiblanco, que sólo tiene a su disposición a 16 futbolistas del primer equipo, sólo lamenta la baja por lesión del Cucho Hernández, quien ha dejado las imágenes más positivas en esta primera semana del parón liguero que sirve de antesala para El Gran Derbi del próximo 21-N en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El propio Pellegrini, que pasó por la sala de prensa de la ciudad deportiva en el mediodía del pasado martes, ya remarcó una mejoría notable en la evolución del delantero colombiano con respecto a la comparecencia que el técnico chileno realizó el sábado, en la previa del Elche CF - Real Betis disputado el domingo en la jornada 12 de LaLiga.

Cucho Hernández, el único lesionado del Betis, aprieta para llegar al derbi

Aunque el Cucho Hernández terminó la semana anterior trabajando aún en el gimnasio y ni siquiera había sido capaz de pisar césped para hacer ejercicios de carrera, compartió imágenes en las que se le veía no sólo ejercitándose a nivel físico sobre el terreno de juego de la CD Luis del Sol, sino que incluso mostraba cómo ha empezado ya a realizar ejercicios con balón y reportaba en este sentido muy buenas sensaciones a través de sus 'stories' de Instagram.

Luego, fueron los propios medios del club bético los que compartieron igualmente un vídeo de ese primer entrenamiento del Cucho Hernández sobre el césped, aunque aún de manera individual y apartado del resto de sus compañeros, que se han ejercitado martes y miércoles con las ausencias del cafetero y de los numerosos jugadores convocados por sus respectivas selecciones.

El portero Álvaro Valles y el mediocentro Marc Roca se estrenan en una convocatoria con la selección española absoluta; el carrilero diestro Ángel Ortiz y el meta Manu González se van con la sub 21; el extremo Ez Abde ha sido citado por Marruecos; Troy Parrott regresa con la selección de Irlanda tras sus descollantes actuaciones en la anterior 'Ventana FIFA'; Álvaro Fidalgo sigue siendo un fijo en los planes México, ahora con Rafa Márquez; Facundo Bernal se va con Uruguay; y Nelson Deossa también ha sido llamado por primera vez por el combinado de Colombia.

Pellegrini confía en que el Cucho Hernández llegue a tiempo de jugar en El Gran Derbi

"Cucho sigue su recuperación y veremos cuándo puede avanzar en campo, porque aún no sale ni a trotar", explicaba en la previa del Elche - Betis un Manuel Pellegrini que se mostraba mucho más optimista este pasado martes, después de ver cómo el de Pereira había mejorado sustancialmente de su lesión en el sóleo en estos últimos días.

"Cucho ya comenzó esta semana a correr sobre el césped. Está haciendo solamente trabajo de recuperación interior. Vamos a ver cómo se va desarrollando de aquí a la próxima semana para ver cuánto avanza, si no siente molestias, más por el parte médico y físico que por la parte técnica. Pero, por supuesto no estamos haciendo demasiado trabajo con él", explicaba el santiaguino el martes, al ser preguntado por las opciones de que el '9' esté listo para el Sevilla - Betis del próximo 21-N.

Parrott supera los dos meses sin marcar con el Betis: el 'Loro' no dice ni pío en LaLiga ni en Champions

La lesión del Cucho Hernández, autor de tres goles en esta 26/27, ha resultado aún más inoportuna por la sequía que vive Troy Parrott, quien además ha acudido a la llamada de Irlanda y no tendrá descanso antes del derbi. El ex del AZ Alkmaar tuvo una semana fantástica a inicio de septiembre, con el gol del triunfo ante el Real Madrid (1-0) el día 4 y con otra diana ante el LOSC Lille (2-3) sólo cuatro días después. Desde aquel 8 de septiembre, sin embargo, sólo ha podido celebrar con la selección de su país; pero con el Real Betis cumplió el domingo dos meses de sequía total.