Santi Denia, sobre la baja de Lamine Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo o Rodri. "¿Te digo los sustitutos? Por eso España es la mejor"

El seleccionador de la República Checa no se fía de las ausencias del combinado español, y espera cortar su buena racha: "Queremos ganar estos dos partidos porque ser terceros te cambia la vida"

Santi Denia, seleccionador de la República Checa, se mide este jueves a España en Praga, donde intentará acabar con la imbatibilidad de los hombres de Luis de la Fuente. "Estamos creciendo y conociendo a jugadores nuevos. Nuestro objetivo es clasificarnos para el Campeonato de Europa. Queremos ganar estos dos partidos porque ser terceros te cambia la vida. Hemos puesto el foco en el primer partido. Estamos creciendo, pero con las ideas claras", ha dicho sobre el partido de la quinta jornada de la Liga de Naciones.

Enfrente tendrá una España que llega con bajas de hombres muy importantes como Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo o Rodri. "¿Te digo los sustitutos? Por eso España es la mejor. Es una pena que no estén porque la gente quiere verlos. Vamos a intentar ganar el partido y hacer las cosas bien", ha respondido Santi Denia.

Por eso mismo, que no esté Lamine Yamal, para el seleccionador checo "no es una buena noticia". "Queríamos que estuviera, pero no lo controlamos. La gente paga una entrada por ver a Lamine. Veremos qué equipo saca España y qué equipo podemos sacar nosotros. No tenemos bajas y eso es importante", ha añadido.

Imago.

Cambia algo España sin esos jugadores

"No nos cambia nada. La estructura de España es igual. Para defender a Lamine necesitas ayudas, pero siempre tienes que hacerlo como equipo. Defender y atacar como equipo. No le pedimos a los jugadores que vayan a duelos individuales".

Ganar a España

"Es importante para todos. Queremos seguir en el grupo élite el año que viene. El objetivo es ese: conseguir los puntos".

Conocer bien a España es una ventaja

"No es una ventaja. Hemos analizado situaciones, lo que queremos es mejorar el equipo a nivel colectivo. Es la segunda vez. Nunca me había pasado. Conoces a todos, te da alegría verles, pero cuando empieza el partido te olvidas de todo. Después de que jueguen contra nosotros espero que sigan ganando, pero habrá que romper la racha, lo siento".

La presencia de Fermín

"No soy objetivo con ellos. A estos jugadores los considero como hijos. Me alegro por cómo está él. Vive un gran momento".

Las armas de la República Checa

"Hay que hacer el partido perfecto. El balón parado, la fase defensiva, la de presión, el bloque bajo... Nuestro trabajo es que los jugadores crean que se puede hacer".

Las diferencias entre el fútbol checo y el español

"Hay diferencia por el modelo de juego, pero hay equipos aquí que compiten bien. El Slavia, por ejemplo, en Champions. No es la Liga española, pero estamos encantados con la liga checa".

"Hay diferencia por el modelo de juego, pero hay equipos aquí que compiten bien. El Slavia, por ejemplo, en Champions"

La baja de Schick

"Prefiero hablar de los que están. Son los que mañana tienen que hacer las cosas bien. La puerta está abierta a todos los que quieran estar. Estaríamos todos encantados de que volviera porque es un referente para todos. Es una decisión personal, pero prefiero hablar de los que están".

En qué ha cambiado como seleccionador checo

"Soy más viejo, estoy encantado de vivir en Praga, estoy aprendiendo idiomas... Ellos son muy pragmáticos y eso es importante en el fútbol".

Cómo está viviendo esta aventura

"Estamos en el camino correcto. Cuando los jugadores no creen en tu mensaje lo notas. Y la verdad es que ellos, Nedved y la dirección deportiva creen. Ellos disfrutan de ese camino. Es el camino a seguir. Creemos en eso".

El clima juega a su favor

"Yo soy de Albacete, que hace un frío que pela. Pero a ver si sacamos ventaja de eso, de que llueve, hace frío... No creo que sea determinante".