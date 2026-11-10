Unai Simón, sobre David Raya y Joan García: "Supieron entenderme, no estaba pasando por un buen momento porque la presión que yo tenía era más grande de lo normal"

El portero del Athletic Club y de la Selección española ha hablado sobre su discurso en la gala del Balón de Oro y su relación con los otros dos porteros de 'La Roja' durante el Mundial del pasado verano

Unai Simón ha vuelto a la concentración de la Selección española como Mejor Portero del Año 2026, premio que recibió hace un par de semanas en la gala del Balón de Oro celebrada en Londres. El portero del Athletic Club y de la Selección española ha recordado aquel momento asegurando que su discurso le "salió del alma" ya que no esperaba ser el vencedor.

"Creo que me salió del alma, me salió de dentro, explicándolo como yo quería y expresando lo que yo quería expresar. Nunca pretendí que tuviera esa repercusión, que la tuvo y me alegro mucho de que se diese a conocer a todas las personas que han estado en mi camino", ha reconocido el cancerbero en declaraciones a los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

El portero rojiblanco también ha desvelado que tenía preparado un discurso, el cual comenzó a elaborar una vez conoció su nominación, aunque finalmente se acabó olvidando de él para hablar con el corazón. "Nunca había tenido la posibilidad de exponer a ese nivel", ha explicado el portero, que al final se declaró que que como mejor le salió "fue en el escenario".

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Unai Simón, que se concentró el lunes con la selección nacional para preparar los dos próximos partidos de la Liga de Naciones, ante la República Checa e Inglaterra, agradeció todas las felicitaciones recibidas pero sobre todo destacó la de Andoni Zubizarreta, exportero del Athletic Club. "He crecido con su nombre", dijo.

Sobre la concesión de su premio en la Gala del Balón de Oro, Unai Simón ha señalado que evidentemente el Mundial que ha hecho ha tenido gran parte de culpa de ese trofeo. "Han sido cosas que se han ido dando a lo largo de la temporada, sobre todo, también muy determinado por el Mundial, con el grupo y el trabajo de la selección", explicó a la vez que destacó el papel del seleccionador, Luis de la Fuente.

"Han sido cosas que se han ido dando a lo largo de la temporada, sobre todo, también muy determinado por el Mundial, con el grupo y el trabajo de la selección"

"Con su manera de ser, con su manera de ver el fútbol, apostó por mí para estar en la portería. Yo se lo he intentado recompensar de la misma manera y me alegro de su reconocimiento como mejor entrenador, porque también me siento partícipe, porque le hemos dado muchas cosas dentro y fuera del campo", ha indicado.

Su sana competencia con Joan García y David Raya

También elogió el comportamiento de sus compañeros en la portería de España durante el Mundial, Joan García y David Raya, por hacer fácil la convivencia en una concentración tan larga.

"Ser competitivo en todo momento, pero respetando a los compañeros, te hace que los días pasen mucho mejor. Ellos supieron entenderme que yo no estaba pasando por un buen momento, porque al final, la presión que yo tenía, tanto interna como externa era más grande de lo normal. Ellos lo entendieron, me apoyaron y que consiguiésemos el Mundial también es fruto de que ellos hubiesen estado en ese momento apoyándome y siendo parte del grupo, como hemos sido los 26 que hemos estado", apuntó.

Tras los premios y con la perspectiva de los encuentros de la Liga de Naciones ante la República Checa, el próximo jueves, e Inglaterra, el domingo 15, Unai Simón mantuvo que "en el fútbol hay que tener memoria de pez, saber que esto va muy rápido, que a los pocos días vuelves a tener otro partido y que las cosas negativas te sirven para aprender y las positivas para reforzar tu trabajo". "Esto sigue adelante y de lo que se trata es de seguir ganando partidos, de seguir consiguiendo títulos y en eso es en lo que sigo pensando", finalizó.