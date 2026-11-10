El Sevilla mete presión a Andrés Castrín con la renovación: "Tiene una oferta que es competitiva y esperamos la respuesta"

El director deportivo sevillista insiste en que la intención es renovarle y que depende del jugador tras realizar una última oferta que no tienen intención de subir

Luis García Plaza sorprendió el pasado viernes al dejar fuera del once a Andrés Castrín en favor de Arouna Sangante como acompañante de Kike Salas en el eje de zaga, pues a excepción de la Copa, ambos habían formado la pareja de centrales en todos los encuentros a partir de la segunda jornada tras la titularidad del senegalés en el arranque.

Esta decisión ha provocado especulaciones acerca de que el motivo pudiera ser una forma de presión para que el futbolista gallego aceptara la oferta de renovación que le ha puesto el club sobre la mesa para evitar que llegue el mes de enero con la posibilidad de que negocie con cualquier entidad con la carta de libertad en mano al terminar contrato el 30 de junio de 2027.

La primera oferta fue rechazada

Hace tiempo que comenzaron las negociaciones, pero la primera propuesta no gustó nada al jugador ni al agente y las conversaciones se retomaron tras el verano con la mejoría por parte del club acorde a su importancia en el equipo, pero hasta ahora siguen sin haber acuerdo y la decisión a día de hoy se encuentra en el tejado del futbolista de Riotorto.

Así lo ha asegurado al menos el director deportivo del Sevilla, José Ignacio Navarro, que en declaraciones en los medios oficiales en los Premios Blázquez, dejó claro que en Nervión se ha puesto todo el empeño en ampliar su vinculación y que ahora mismo todo depende del agente y de Andrés Castrín, con una última oferta en sus manos.

"Nuestra intención y deseo es que sea jugador del Sevilla para los próximos años. Así se lo hemos hecho saber a través diferentes propuestas a su agente", explicó José Ignacio Navarro, que reveló que le han ofrecido condiciones que consideran muy adecuadas para la situación del futbolista y del club, pero que todavía no les ha respondido nadie.

José Ignacio Navarro confirma que tiene una propuesta sobre la mesa

"Se le ha trasladado una oferta que entendemos que es competitiva, ajustada a la realidad económica y deportiva del Sevilla en estos momentos y estamos esperando su respuesta", afirmó José Ignacio Navarro, consciente de que sus agentes han movido al futbolista en el panorama futbolístico nacional.

De esa forma, recientemente informaron desde la capital del Turia que el Valencia, antes del desembarco del nuevo inversor, se había fijado en Castrín y que incluso había habido conversaciones para su llegada gratis en la que había habido buena sintonía.

No obstante, con la llegada de Pitchwise con 100 millones para fichar ha provocado que cambie el perfil de jugadores que se busca para los próximos mercados y Castrín, opción 'low cost', ya no encajaría, lo que le dejaría sin una opción a Andrés Castrín con la oferta sobre la mesa de los nervionenses. Este paso atrás de los Che, sin duda, juega a favor del Sevilla, que mete presión a Castrín.