La llamada de Carlos Alcaraz a Jannik Sinner: "Me encantó"

El tenista italiano estuvo este martes en un acto publicitario en Milán donde por primera vez se le escuchó hablar sobre su lesión en la rodilla derecha. "Ahora paso más tiempo con familia y amigos", afirmó

Jannik Sinner no compite desde que ganó Wimbledon. Una lesión en su rodilla derecha de la que poco o nada se sabe a nivel oficial, ha impedido al italiano competir desde entonces y le ha relegado a ver los torneos desde la televisión de su casa. Jannik Sinner apareció este martes, pero no en una pista de tenis y con una raqueta, sino en un acto publicitario de uno de sus patrocinadores.

Había ganas de escuchar a Sinner ya que el italiano hasta este mismo día, no había dicho nada de su boca sobre la lesión que le ha relegado al dique seco lo que resta de la temporada tenistica en 2026. Jannik Sinner, sereno, explicó en qué momento se encuentra y apostó por regresar en el Open de Australia 2027.

Jannik Sinner, prudente con su lesión de rodilla

Jannik Sinner confesó que al principio se puso un objetivo sumamente complicado de cumplir en lo que se refería a su fecha de regreso a las pistas: "Al principio tuvimos una meta completamente imposible en mente, así que tomamos un camino diferente. Soy tenista, no médico, así que mi única opción es confiar en lo que me dicen. He hecho todo lo necesario para proteger mi carrera al largo plazo, y seguimos trabajando en esa dirección".

Seguidamente explicó Sinner que su idea es cuidar su cuerpo para seguir en activo al menos 10 o 15 años más y que además, no han sido meses sencillos alejados de la competición: "No han sido meses fáciles porque echo de menos la competición, echo de menos salir a pista y dar el 100%. Echo de menos jugar al tenis. Ahora mismo, eso sí, es muy importante para mí cuidar mi cuerpo, porque quiero jugar durante 10 o 15 años más".

Lo mejor para Sinner, vencer en Roma ante su público

Hablando sobre esa parte de la temporada que si pudo disputar Sinner, el italiano reconoció que ganar en Roma fue algo muy especial por hacerlo delante de su público: "Ha sido una temporada interesante, muy bonita. Ganar Wimbledon es precioso, pero ganar Roma, delante de la afición italiana, fue fantástico. Tengo los mejores médicos del mundo a mi lado, y estoy siguiendo el programa que me han dado. Debo aceptarlo para regresar con más fuerza que nunca".

Sinner y Carlos Alcaraz

Además reconoció que ahora pasa mucho tiempo con un simulador de carreras y bromeó sobre verlo pilotando un coche: "Está siendo una etapa complicada, porque me paso los días en casa, jugando en el simulador todo el día. Voy al gimnasio y vuelvo al simulador. Siempre lo he dicho, en el futuro me veréis en un coche de carreras (sonríe). Es la primera vez que no tengo el control de la situación: es una sensación extraña, una sensación que no me gusta. Ahora paso más tiempo con familia y amigos".

El objetivo de Sinner para la próxima temporada

Sinner apuntó al Open de Australia para volver e incluso dejó entrever que podría jugar un par de torneos antes del primer grande de 2027: "El objetivo es ir al Open de Australia 2027, espero estar allí y quizás jugar un par de torneos antes. Ahora mismo debo respetar los tiempos, no acelerar el proceso. Tengo confianza y estoy trabajando de cara a ese objetivo". También reconoció el italiano que algunos compañeros como Berrettini, Draper o Carlos Alcaraz, le escribieron cuando confirmó que no jugaría más hasta el próximo año: "Cuando anuncié que mi temporada estaba acabada, Berrettini y Draper me escribieron de inmediato. Jack también está pasando momentos difíciles, me entiende muy bien. Alcaraz también me escribió, como yo hiciera con él antes. Me encantó".

Por último apostó por el número 1 de Zverev y confesó que no vio demasiado el US Open, torneo en el que regresó Carlos Alcaraz de una lesión: "Zverev se ha merecido ganar dos Grand Slams. Ser el número uno del mundo es el mayor sueño que un tenista puede tener. Alcaraz regresó de una lesión muy importante en el US Open, y ahí se vio que aún le faltaba un puntito de forma. No vi demasiado, porque quería estar ahí".