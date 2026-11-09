Valentino Rossi, ex piloto de MotoGP, sorprende al dar la última hora sobre Jannik Sinner: "Aún sufre pequeñas molestias"

El tenista italiano, que anunció semanas atrás que no volvería hasta 2027, se encuentra actualmente en Milán, según apunto la Gazzetta dello Sport

Jannik Sinner no juega un partido de tenis desde el pasado 12 de julio cuando disputó la final de Wimbledon. Desde entonces, entre cierto secretismo por el estado de su rodilla y con esperanzas de ver al que el 2 de noviembre era número 1 el ranking ATP. Jannik Sinner sigue en pleno proceso de recuperación de su rodilla y lo hace después de anunciar días atrás el cambio de entrenador.

El tenista italiano se despidió en redes sociales de Darren Cahill, al que le sustituirá Magnus Norman. Jannik Sinner está totalmente descartado para las ATP Finals y más aún después de las informaciones que llegan desde Italia. El diario la Gazzetta dello Sport apunta desde Italia que Jannik Sinner aún sigue sufriendo molestias en la rodilla derecha.

La lesión de Jannik Sinner, lejos de recuperarse

Jannik Sinner, según las últimas informaciones publicadas en torno a su rodilla derecha, habría acudido al doctor Shoenhuber, experto en la recuperación de la banda iliotibial de la rodilla, zona que tiene lesionada el tenista italiano. Sinner visitó al doctor Shoenhuber en Lyon.

Pero este no ha sido el único cambio de doctor que ha llevado a cabo Jannik Sinner ya que el italiano habría acudido a Milan para visitar a Zangrillo, un doctor especializado en cuidados intensivos. El doctor Zangrillo fue el que puso a Sinner en contacto con el anteriormente mencionado Shoenhuber.

Valentino Rossi da la última hora sobre Jannik Sinner

De manera completamente sorpresiva, la última hora sobre la lesión de Jannik Sinner no ha llegado directamente desde el propio jugador italiano, un medio de su país o una filtración. Esta información la trajo el campeón del mundo de MotoGP y ex piloto, Valentino Rossi.

Jannik Sinner en una imagen de archivo

Ambos italianos coincidieron en Milán y se hospedadon en el mismo hotel, donde mantuvieron una charla. A raíz de esa charla, Valentino Rossi, en la presentación de su libro en una radio, dio el 'parte' sobre Jannik Sinner y dejó claro que el tenista número 2 del ranking ATP estaba en la ciudad italiana para manejar sus molestias en la rodilla derecha. "Aún sufre pequeñas molestias, pero está aquí para manejarlas".

Jannik Sinner presentará a su nuevo entrenador

Este próximo martes, Jannik Sinner tomará la palabra en un acto de uno de sus patrocinadores. El italiano además aprovechará para presentar a su nuevo entrenador, el anteriormente citado Magnus Norman y se espera que actualice su estado de salud. El objetivo de Sinner sigue siendo reaparecer en el Open de Australia 2027, donde espera estar entre los candidatos al título, esos que ahora tiene que ver por televisión como Carlos Alcaraz los gana.