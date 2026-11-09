Juan Carlos Ferrero confirma los contactos con Rafa Jódar y las conversaciones con Shelton para ganar a Carlos Alcaraz: "Tenía que pensar cosas para ir en su contra"

El ex entrenador del tenista del Palmar confesó en una entrevista para el diario Marca los acercamientos a Jódar y sus primeras impresiones con Ben Shelton, rival de Alcaraz en París. "Cuando conoces que vas profesionalmente con alguien pues vas con eso", declaró

La final del Masters 1000 de París de este pasado domingo fue caprichosa con el destino ya que juntó a Carlos Alcaraz y Ben Shelton. El estadounidense fue el verdugo del español en el último US Open en un partido que duró más de cuatro horas y se alargó hasta pasadas las tres y media de la madrugada. Además, Carlos Alcaraz se 'enfrentaba' por primera vez un Ben Shelton que la próxima temporada estará entrenador por Juan Carlos Ferrero, el que fuese su entrenador hasta el pasado mes de diciembre y con el que logró alcanzar el número 1 del ranking ATP.

Carlos Alcaraz venció en dos sets a Ben Shelton y este lunes, en una entrevista de Juan Carlos Ferrero con el diario Marca, confesó el valenciano que antes de la final, contactó con el norteamericano para darle ciertos consejos.

Los contactos de Juan Carlos Ferrero con Ben Shelton para vencer a Carlos Alcaraz

Cuestionado Juan Carlos Ferrero sobre con quién iba en la final del Masters 1000 de París, el ex tenista apuntó que ya había cambiado el chip y que ahora pensaba solo en poder ayudar a Ben Shelton: "Sí, obviamente ya había cambiado el chip. A nivel profesional, la semana de París ayudé a Ben en algunos partidos, junto con Bryan, a preparar ciertas cositas. Cuando conoces que vas profesionalmente con alguien pues vas con eso. No es que vaya contra el otro".

Como es lógico, Juan Carlos Ferrero se sintió extraño al tener que ayudar al rival de Carlos Alcaraz y no al propio tenista murciano: "Sí que fue extraño, no puedo decir que no lo fuera. Era la primera vez en ocho años que tenía que pensar cosas para ir en su contra. No en contra sino para intentar contrarrestar el juego de Carlos".

Ferrero también habló con Ben Shelton para tratar de ayudarle a superar a Carlos Alcaraz tal y como el propio técnico ha confirmado: "Si, íbamos hablando porque la semana de París decidimos interactuar un poco más. En Basilea fue un poco más ellos dos. Yo les dije que si necesitaba algo podían contar conmigo. Y empezamos a trabajar en la misma línea de cara a los partidos".

Respecto a lo que le faltó al americano, Ferrero apuntó a la falta de decisión de Shelton en momentos decisivos: "Un poco de decisión. Ben juega de una manera agresiva, metiendo presión. Una vez tienes las oportunidades hay que ir a por ellas. Cuando tuvo las oportunidades no acabó de tomar las decisiones correctas de ser lo valiente que debía ser".

Los elogios de Carlos Alcaraz y las conversaciones con Rafa Jódar

Carlos Alcaraz se mostró feliz por Ben Shelton cuando se conoció la noticia del fichaje de Juan Carlos Ferrero y le auguró una gran mejora. Juan Carlos Ferrero reconoció que le da alegría que Alcaraz sepa valorar su trabajo: "Me alegra mucho que Carlos tenga ese sentimiento hacia mí. Es bonito y significativo de que aprecia el trabajo que se ha hecho y que realmente, él nota que ha aprendido mucho. Que piense que Ben también va a aprender conmigo es de agradecer y se lo agradezco". Juan Carlos Ferrero también aclaró que los contactos comenzaron "a finales de octubre" tras hablarlo "primero con el mánager".

Carlos Alcaraz entrenando ante la atenta mirada de Juan Carlos Ferrero

Además, el nuevo entrenador de Ben Shelton confirmó los contactos con el entorno de Rafa Jódar, más concretamente con su padre y que debido a la idea de ellos sobre tomar otra dirección, no llegaron a un acuerdo: "Sí, sí, he hablado con el padre, sobre todo del chaval, de cómo juega... Pero al final ellos, en este momento, creo que tenían pensado ir hacia otra dirección con lo cual no tengo ningún problema en absoluto y le deseo lo mejor".

Una indirecta a Carlos Alcaraz

Mucho se habló en su momento de la falta de disciplina de Carlos Alcaraz cuando le entrenaba Juan Carlos Ferrero. El propio entrenador, en la entrevista citada anteriormente, apuntó a que uno de los motivos que le convenció para pasar a ser el nuevo técnico de Ben Shelton fue esa disciplina: "Yo le dije que era un entrenador que exigía bastante en cuanto a entrenamiento y seriedad a la hora de trabajar. Y él me dijo que amaba los bloques de entreno y que le gustaba trabajar mucho, que lo que quería era mejorar en su tenis y ser mejor jugador y mejorar en el proceso de aprendizaje. Y fue una de las razones por la cual yo me decidí".