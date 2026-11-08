El dinero que se embolsa Carlos Alcaraz tras ganar a Shelton en el Masters 1000 de París: supera los cinco millones de euros

El número 2 del ranking ATP se impuso en dos set a Ben Shelton y se embolsó cerca de un millón de euros después de librarse del partido de octavos ante el lesionado Berrettini

Carlos Alcaraz consumó este domingo en la final del Masters 1000 de París su revancha con Ben Shelton. El estadounidense, al que ya se había enfrentado en cuatro ocasiones, le venció en la última, en el US Open en un encuentro que terminó pasadas las 3 y media de la mañana. Tras un primer set muy igualado entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton, el tie break decidió que la primera manga fuera para el murciano.

En el segundo set, Ben Shelton rompió el servicio de Alcaraz y tras confirmarlo con su servicio, vio como el número 3 del ranking ATP ganaba tres servicios consecutivos para volver a ponerse por delante. Con el 6-5 para Alcaraz, a Ben Shelton le superó la presión, perdió su servicio y le entregó el partido y el título al murciano para el 7-5 final en casi dos horas de encuentro. Con el Masters 1000 de París en el bolsillo, Carlos Alcaraz se lleva a sus vitrinas un título que aún no tenía y además se embolsa una importante cantidad de dinero.

Carlos Alcaraz se lleva cerca de un millón de euros por menos de ocho horas de tenis

Carlos Alcaraz se ha embolsado, según ha apuntado el portal 'Punto de break' un montante económico de 974.370 euros. El Masters 1000 de París es uno de los pocos que se disputan en la actualidad a una semana por lo que Carlos Alcaraz ha rentabilizado al máximo sus partidos. Es importante recordar que Carlos Alcaraz ha jugado solo cuarto partidos (segunda ronda, cuartos, semifinales y final). En la ronda de octavos, el italiano Berrettini fue baja y dejó al español vía libre para medirse en cuartos a Fritz.

Por tanto, si dividimos ese casi millón de euros por el número de horas que ha jugado Carlos Alcaraz (7 horas y 49 minutos), el tenista murciano se habría llevado por hora unos 124.000 euros y 243.592 euros por partido. Por cada set ganado, ocho en estos cuatro partidos, poco más de 120 mil euros y por juego, cerca de 17 mil euros.

Alcaraz y Shelton junto al ex tenista Becker

Este casi millón de euros que se ha llevado Carlos Alcaraz hace que el total sea de más de seis millones de dólares durante todo 2026 para el murciano, lo que equivale a casi 5,6 millones de euros. Si hablamos de las ganancias totales, Carlos Alcaraz ya estaría en torno a 69 millones de dólares para un tenista de apenas 23 años.

El dinero que puede darle las ATP Finals

En las ATP Finals, la próxima gran cita del circuito ATP donde Alcaraz llega como número 3 del ranking, puede generarle al murciano un total de más de 5 millones de dólares. Esta cantidad se la embolsaría Carlos Alcaraz si gana el torneo sin perder ningún set. Teniendo en cuenta el nivel tenístico de Carlos Alcaraz, más pronto que tarde el murciano será de los que más dinero genere ganando torneos en las pistas.