Elche 0-2 Betis: Magia de Champions de Pellegrini para llegar con impulso al Sánchez-Pizjuán

El Betis resolvió un partido mas descontrolado de lo esperado ante un Elche valiente gracias a los determinantes cambios del técnico chileno y los tantos de Riquelme y Bartra para afianzarse en el cuarto puesto antes del derbi

Manuel Pellegrini desplegó su magia en el Martínez Valero para resolver un partido con más aristas y descontrolado de lo previsto merced a cambios en el momento justo que resultaron determinantes cuando más falta hacía acertar con los movimientos en un choque roto y que podría caer de cualquier lado.

Apostó por Morante y Riquelme y ambos, de inmediato, fabricaron el 0-1 decisivo para que después Bartra culminara una actuación fantástica con el 0-2 en el minuto 89. Tantos que premiaban las numerosas ocasiones béticas ante un gran Dituro y taparon los problemas para frenar las transiciones de un Elche muy vivo hasta la recta final del envite.

Un reflejo de los numerosos recursos de un Betis que sabe ganar en diferentes contextos y adaptarse a situaciones anómalas como la de esta tarde, no por nada es el único que sigue la estela en Laliga de los tres clubes más poderosos de España.

Once de gala de Pellegrini y un inicio complicado

Como era de esperar, Pellegrini consumó la revolución a la inversa con el regreso al once de gala con respecto a las rotaciones realizadas del Málaga al Borussia Dortmund, con la salvedad de que Antony repitió para completar el tridente junto a Abde y Troy Parrott.

Por ello, volvieron los dos laterales titulares, Natan continuó intocable en el eje de la zaga, esta vez junto a Bartra, y el centro del campo lo compusieron los primeros espadas del chileno, el flamante internacional Marc Roca junto a Fornals como escuderos de Isco para generar y romper el muro de los ilicitanos, sin Lemar y con tres cambios en relación al Valencia.

Con estos mimbres, ambos equipos saltaron al centro del campo con la línea de presión muy adelantada para recuperar muy arriba, lo que le funcionó mejor en el arranque a los ilicitanos ante un Betis al que le costaba salir, con Abde muy vigilado, a pesar de los intentos de Isco por aportar luz. La victoria en esta porfía inicial pormitió un mayor control a Elche e incomodar por la percusión de Germán Valera por la izquierda o con combinaciones por dentro en busca de Fer Niño.

Dos ocasiones claras para el Betis

Las réplica bética llegó con fuerza, sobre todo por la diestra con los desdoblamientos de Bellerín y dos ocasiones claras cerca del minuto 20, primero con robo en campo rival que Isco convirtió en oportunidad con centro filtrado a Fornals y despeje de Dituro a bocajarro, y segundo, casi de inmediato, con un disparo a la media vuelta de Parrott que lamió el palo izquierdo.

El Betis transmitía mayor sensación de peligro en sus aproximaciones mientras no ofrecía fisuras en la resta convirtiendo en estéril la deambulación ilicitana en la frontal de su área, a la que llegaba con cierta comodidad, a veces con permiso por el repliegue y otras sin él.

A la media hora, el Betis acaparó el control y comenzó a imponer su ritmo, siempre con la verticalidad como consigna a través de servicios a la espalda de la zaga en busca de las carreras, por ejemplo, de Bellerín, que sorprendía desde atrás. No obstante, fue en este momento cuando el Elche, quizás con más espacios, gozó de su ocasión mas clara, con un pase de la muerte al área que Valera no acertó a rematar con acierto con todo a favor.

A partir de ahí, se alcanzó el descanso con una desaceleración del ritmo, impulsado por el Betis, desconfiado ante las veces que el Elche había hallado espacios a la contra, cuidando más sus espaldas y tratando de llegar ahora con combinaciones rápidas. Sin embargo, aún así, la ocasión más importante la tuvo Rubén Sánchez, en un mano a mano con Valles que mandó fuera. Pellegrini necesitaba hacer ajustes en el vestuario.

El Betis salió lanzado en la segunda mitad

Es verdad que no hizo cambios, sí, Martín Anselmi, pero algo les diría en el descanso, porque el Betis salió con una marcha más en la segunda mitad y nada más comenzar Fran García acarició el 0-1 con un potente remate despejado por Dituro y una colección de llegadas inquietantes. Se notaba que Isco estaba entrando en juego, pues poco después habilitó a Antony, poco ágil en la definición.

Sin embargo, el partido continuaba loco, sin control en el dentro del campo de nadie y llegadas continuas al espacio, tanto en cuanto Pellegrini no había dado con la tecla para frenar las transiciones rápidas del Elche, que

Lo mismo ocurría en el caso contrario, con huecos para el Betis para romper entre líneas, sobre todo en ese momento por la derecha, pero a Antony le faltó tomar decisiones correctas. Estas llegadas se tradujeron en un disparo de Isco detenido por Dituro y, sobre todo, en remate en el área chica de Abde salvado milagrosa por el portero local.

El costasoleño se había desatado con tantos metros y obligó a volar a Dituro para sacar el balón de es la escuadra. La verdad es que el gol podía caer de cualquier lado porque el partido estaba completamente roto.

Cambios determinantes de Pellegrini

En este contexto, Pellegrini dio entrada a Riquelme, Morante y desplazó a Aitor Ruibal a la punta de lanza, y el efecto fue inmediato tanto en cuanto un remate del cigarrero se estrelló en el larguero y el madrileño, en su primer balón, mandó el rechace a la red.

Mano de entrenador experto, magnífica respuesta sin balón del Betis para evitar la reacción ilicitana y sentencia al borde del final con un cabezazo de Bartra. Otro gol del central mas 'killer' de la categoría para firmar tres puntos muy valiosos para afianzarse en puestos Champions de cara a lo que espera después del parón: El Gran Derbi.

Ficha técnica:

Elche: Dituro; Rubén Sánchez, Chust, Redondo, Revivo (Bigas, m. 77); Martim Neto, Morcillo, Ali Houary (Diangana, m. 46), Cepeda (Buonanotte, m. 69), Germán Valera (Tete Morente, m. 69) y Fer Niño (Osorio, m. 69).

Real Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals (Ceballos, m. 68); Antony (Aitor Ruibal, m. 68), Isco (Deossa, m. 83), Ez Abde (Riquelme, m. 77) y Parrott (Morante, m. 77).

Goles: 0-1, m. 80: Riquelme. 0-2, m. 89: Bartra.

Árbitro: Soto Grado. Mostró tarjeta amarilla a Redondo (m. 58), Diangana (m. 68), Martim Neto (m. 82), Morcillo (m. 83) y al entrenador Martín Anselmi (m. 57), por el Elche.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero de Elche ante 26.884 espectadores. En los prolegómenos del partido se guardó un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel. Los jugadores saltaron al campo con una camiseta conmemorativa con el dorsal 9 y el lema '9 siempre en nuestro recuerdo'.