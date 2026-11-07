España - Portugal de Balonmano | Horario, canal y dónde ver en TV el partido de los Hispanos de la EHF EURO Cup 2028

España y Portugal se enfrentan en Vigo en el segundo duelo de los Hispanos de la EHF EURO Cup 2028

Después del partidazo ante Dinamarca, la selección española masculina de balonmano llega con ganas de revancha ante una Portugal que nos ha ganado en los últimos duelos y a la que se enfrenta en Vigo, en la segunda jornada de la EHF Euro Cup 2028.

Los hispanos estuvieron a un paso de derrotar en su casa a los campeones de todo, unos daneses que vieron el partido perdido por momentos, aunque luego tuvieron un último ataque para ganar. "Hemos dado el 100% los dieciséis jugadores. Ahora toca descansar y pensar en ir a por más", aseguraba el seleccionador español, feliz por ver el gran rendimiento de los suyos.

Ante Portugal será otra historia, empezando porque los de Jordi Ribera juegan en casa, con su público a favor. Además, hay un cambio de última hora en la convocatoria y al grupo se ha incorporado Miguel Sánchez-Migallón, especialista defensivo del RK Partizan AdmiralBet, que tratará de fortalecer la defensa española, pese al buen nivel que en este sentido demostraron los Hispanos en el Jyske Bank Boxen.

El jugador nacido en Ciudad Real jugó su último partido con la selección española en mayo de 2025, ante Italia, por lo que regresa año y medio después, y gana opciones así de poder estar en el Europeo del mes de enero.

No es el único cambio desde que diera la lista Ribera, pues el joven Jokin Aja sustituyó a Abel Serdio, baja por molestias, y así pudo debutar con la selección absoluta en el partido ante Dinamarca.

España no le gana a Portugal desde un amistoso disputado en 2021, cando les superaron por 38-32. El equipo luso ha ganado los tres últimos duelos y cuatro de los cinco últimos, por lo que podría partir como favorita. Los de Ribera cayeron ante los lusos en el Europeo y el Mundial más reciente. El 35-27 del Mundial del pasado año deja claro el potencial de los vecinos.

A qué hora es el España - Portugal de balonmano

Los Hispanos se enfrentarán a Portugal, en esta ventana de selecciones nacionales, en la tarde de este domingo 8 de noviembre. El partido está programado para las 18:00 horas en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI).

Dónde ver por TV este España - Portugal de balonmano masculino

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de balonmano y, en esta ocasión, no será diferente. Después de que el partido del miércoles ante Dinamarca se viera por EHFTV -la plataforma oficial de la federación europea-, este partido de los Hispanos sí se retransmitirá en directo, y en abierto, por Teledeporte y por la plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo les daremos, como siempre, toda la información sobre las Eliminatorias de la EHF EURO Cup 2028.