Dana White mantiene la intriga sobre Ilia Topuria y Justin Gaethje: "No voy a decir un nombre"

El presidente de la UFC ha anunciado que el hispano-georgiano va a regresar al octágono a comienzos del próximo año (2027), pero no se moja a la hora de decir quién será su rival. Más cuando Justin Gaehtje, con el que desea una revancha, no sabe si se va a retirar o no

Ilia Topuria ya está recuperado de las secuelas y problemas físicos que sufrió en la pelea contra Justin Gaethje celebrada en mayo de este año 2026 en donde además perdió el título del peso ligero de la UFC. El hispano-georgiano ya está preparando su vuelta a la competición la cual no se dará hasta el próximo año 2027 tal y como ha confirmado Dana White, presidente de la compañía, quien eso sí ha mantenido el secreto sobre quién será el rival de Ilia Topuria ya que está en duda la continuidad de Justin Gaethje sobre el que dicen que puede retirarse.

Ha sido el propio Dana White el que ha confirmado que el regreso de Ilia Topuria está fijado para inicios de 2027. "Regresará a principios de 2027 y también estamos trabajando en eso", ha explicado en The Jim Rome Show.

Sin embargo, el presidente de la UFC No ha querido mojarse sobre quién será el próximo rival de Ilia Topuria. "No voy a dar un nombre para que luego todas esas cuentas idiotas de Instagram y demás empiecen a decir: '¡Ha dicho que va a pelear contra él!'".

Las dudas sobre una posible revancha entre Ilia Topuria y Justin Gaethje

Ilia Topuria ya ha mostrado su predisposición a pelear de nuevo contra Justin Gaethje. El hispano-georgiano quiere la revancha para intentar recuperar el título del peso ligero que perdió el pasado mes de mayo. Ahora bien existen dudas sobre la continuidad de Justin Gaethje ya que hay voces autorizadas dentro de la UFC que creen que el de Estados Unidos, que tiene 37 años, se va a retirar.

Quien ha sugerido la opción de que Justin Gaethje se retire es Arman Tsarukyan, otro de los grandes peleadores de la categoría del peso ligero de la UFC y que también quiere pelear contra el luchador de Estados Unidos. "Yo creo que Gaethje se va a retirar antes de volver a pelear. Hay dos nombres. No sé el segundo nombre. Quizá Ilia (Topuria) o Paddy (Pimblett). Me dijeron que no va a pasar (el Topuria vs. Gaethje), aunque nunca se sabe. Yo siento que Gaethje se va a retirar. El tipo llegó a la Casa Blanca, le ganó al mejor peso ligero que hay ahora mismo e hizo un montón de dinero. ¿Por qué necesitas aceptar una pelea con Arman Tsarukyan y competir en una pelea de riesgo?".

Para Dana White la posibilidad de que Justin Gaethje se retira no es una opción ni la contempla ya que el jefe de la UFC tiene muchas esperanzas puestas en el peso ligero. El jefe de la compañía ha señalado que dicha categoría cuenta con una gran cantidad de luchadores de buen nivel que le pueden dar varias peleas que va a atraer a muchos espectadores. "Toda esa división de peso ligero, tienes a Justin Gaethje, Topuria, Arman Tsarukyan, Charles Oliveira, Paddy Pimblett, Max Holloway, los diez primeros son auténticos asesinos. Es la mejor y más temible división que tenemos ahora mismo".