Fernando Romay, Guti y Feliciano López se mojan con Rafa Nadal: "Es el número uno de los pegamentos españoles; para el Real Madrid es una genialidad"

El ex tenista está a la expensas de una votación para formar parte de la junta directiva del Real Madrid que lidera Florentino Pérez. El jugadores del Real Madrid, ya sea de baloncesto y de fútbol, señalan que el presidente ha hecho un movimiento perfecto

La llegada de Rafa Nadal a la junta directiva que preside Florentino Pérez, que tiene que ser ratificada mediante votación el próximo 21 de noviembre en las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Socios Representantes, ha supuesto una alegría en la afición del equipo blanco que ve que el mejor deportista español de la historia se une al club y comienza su carrera dentro para algún día ser la persona que sustituya a Florentino Pérez el frente de la entidad. No sólo se han alegrado los aficionados, ex jugadores como Fernando Romay, Guti o Feliciano López, tenista y madridista, respaldan el paso adelante dado por Rafa Nadal.

Uno de los que más alegría ha mostrado por la llegada de Rafa Nadal al Real Madrid es Fernando Romay, ex jugador del equipo de baloncesto. "Para mí Rafa es el número uno de los pegamentos nacionales si entendemos por pegamento aquel del que hablas y que todos solo te pueden decir cosas buenas de él y nos ponen de acuerdo, como Alfredo Landa y el Padre Ángel. Una decisión importante y para el Madrid es una genialidad. Representa los valores que a mí me enseñaron lo que es ser del Madrid", ha dicho en declaraciones a As.

Feliciano López, por su parte, ha desvelado que ha hablado con él y que Rafa Nadal le ha transmitido que lo que quiere es ayudar al Real Madrid. "Creo que él no ha dado este paso porque esté pensando en un futuro ser presidente. Me ha dicho que le hace mucha ilusión y que tiene ganas de aportar su experiencia", ha manifestado en el El Partidazo de la Cadena COPE.

Otro de los que se ha alegrado bastante es Guti, actual comentarista de DAZN y ex jugador del Real Madrid. "Increíble lo que supone para nuestro club. Por lo que representa Rafa Nadal por lo madridista que es y por todos los valores que siempre ha representado en el deporte y en la vida. Para todos los madridistas es un orgullo que esté ahí a partir de ahora".

Rafa Nadal se une a Florentino Pérez y se desmarca de la oposición de Enrique Riquelme

De esta manera Rafa Nadal se une al proyecto que tiene Florentino Pérez para el Real Madrid. Movimiento que no tenía previsto en 2024 tal y como dijo en el programa El Objetivo de LaSexta presentado por Ana Pastor. "Claro que me haría ilusión pero no lo tengo en mi plan de vida".

Todo ha cambiado ahora y de paso Rafa Nadal se desmarca de la opción de unirse a la oposición liderada por Enrique Riquelme. "Quise cortar de raíz lo que podían ser las especulaciones que veían que me ligaban a la candidatura de Enrique Riquelme. Entiendo la lógica porque su empresa es sponsor del equipo de pádel de la academia. Tengo una buena relación con él y grandísimo y máximo respeto por Florentino Pérez, por eso no quería alimentar una especulación en la que no participo. No soy de desmentir, pero el fútbol es otro mundo. La bola se puede hacer muy grande y muy rápida. De aquí en adelante, lo que pueda pasar, pasará", dijo el ex tenista hace unos meses.