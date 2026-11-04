Enrique Riquelme y el mensaje a Rafa Nadal tras su entrada en el Real Madrid: "Nos ayudarás a evitar la venta del club"

Enrique Riquelme, que se enfrentó a Florentino Pérez en las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid, ha reaccionado a la llegada de Rafa Nadal a la Junta Directiva con un mensaje en el que le pide implicación para evitar la venta del club y reclama más transparencia y democracia para los socios

El anuncio del club blanco ha provocado que uno de los nombres que estuvo cerca de disputar el poder a Florentino Pérez vuelva a pronunciarse sobre el futuro de la entidad. Se trata de Enrique Riquelme, empresario que fue rival del actual presidente en las últimas elecciones y que ha aprovechado la llegada del extenista para trasladarle un mensaje público con varios recados sobre el rumbo institucional del madridismo.

A través de su cuenta de Instagram, Riquelme ha dado la bienvenida a Nadal y ha destacado los valores que, a su juicio, puede aportar al club. Sin embargo, su publicación va más allá de una simple felicitación. El empresario ha depositado en el ganador de 22 Grand Slams parte de sus esperanzas para impulsar cambios en la gestión del Real Madrid, especialmente en cuestiones relacionadas con los socios, la transparencia y el modelo de propiedad. "Querido Rafa. Es una alegría tener a alguien como tú en el Real Madrid. Íntegro, leal y gran madridista", comienza el mensaje. Riquelme también ha recordado una de las ideas que, según explica, han compartido en distintas ocasiones: "Contigo el Madrid gana y como hemos comentado en varias ocasiones, siempre, Primero el Madrid".

El recado de Riquelme a Florentino Pérez

La parte más llamativa de la publicación llega cuando Riquelme expone lo que espera de Nadal en esta nueva etapa dentro de la estructura del club. El empresario no ha ocultado sus discrepancias con el actual modelo de gestión y ha señalado directamente algunos de los asuntos que considera prioritarios para el futuro del Real Madrid. "Seguro que tú nos ayudas a evitar la venta del club, dignificar ser socio del Real Madrid y evitar las irregularidades que viven miles de socios logrando más transparencia y democracia", ha escrito. Unas palabras que dejan entrever que la llegada del extenista puede convertirse, a ojos de Riquelme, en una oportunidad para impulsar cambios institucionales.

El empresario también ha querido acercar a Nadal a su plataforma de socios, invitándole a conocer de primera mano las preocupaciones de los madridistas. Para cerrar su mensaje, ha vuelto a mostrar su confianza en el papel que puede desempeñar el balear: "Ahora tú puedes hacer mucho por los socios desde dentro. Confiamos en ti".

Nadal, a un paso de incorporarse a la Junta Directiva

El mensaje de Riquelme llega después de que el Real Madrid anunciase oficialmente su intención de incorporar a Rafa Nadal a su Junta Directiva. El extenista, socio de honor y reconocido madridista, pasaría así a formar parte de los órganos de gobierno de una entidad con la que siempre ha mantenido una estrecha vinculación. No obstante, su nombramiento todavía debe recibir el visto bueno de la Asamblea General de Socios Compromisarios, prevista para el próximo 21 de noviembre. La incorporación supone un nuevo paso en la relación entre Nadal y el club blanco, aunque su figura también ha vuelto a situar sobre la mesa el debate acerca del futuro institucional de la entidad.

El propio Riquelme ya se enfrentó a Florentino Pérez en el último proceso electoral y ahora ha aprovechado el movimiento del Real Madrid para dirigirse directamente a Nadal. Un mensaje de bienvenida que, entre elogios al campeón español, contiene también una reivindicación sobre el modelo de club que defiende el empresario.