El CTA reconoce un error claro y manifiesto en el penalti a Mbappé y señala al VAR

El organismo arbitral considera que Munuera Montero se equivocó al señalar la pena máxima sobre el delantero francés y que el VAR debió intervenir para corregirlo

El Comité Técnico de Árbitros ha puesto negro sobre blanco las polémicas de la última jornada de LaLiga en su habitual 'Tiempo de Revisión', analizando varias de las jugadas más controvertidas del fin de semana y confirmando que el Real Madrid se benefició de una decisión equivocada en El Sardinero.

El organismo arbitral considera que Munuera Montero se equivocó al señalar la pena máxima sobre el delantero francés y que el VAR debió intervenir para corregirlo, por lo que deja señalados a los colegiados Luis Mario Milla y Raúl Martín González, los encargados de la sala VOR en este encuentro.

El programa también ha abordado las acciones polémicas del Getafe-Sevilla y el Athletic-Real Sociedad, tres jugadas que han generado un importante debate y que el CTA ha querido explicar, aunque con conclusiones diferentes en cada caso.

El penalti de Mbappé no debió señalarse

La acción que abrió el marcador en el Racing de Santander-Real Madrid ha sido la gran protagonista del análisis. Munuera Montero señaló penalti después de un contacto entre Prati y Mbappé dentro del área, una decisión que permitió al conjunto blanco adelantarse en el encuentro.

Sin embargo, el CTA considera que el colegiado se equivocó. El organismo explica que el atacante madridista controla el balón e intenta marcharse en velocidad, momento en el que el defensor italiano coloca su brazo por delante. "Prati pone su brazo delante del atacante sin ejercer fuerza alguna y hay una ausencia clara causa-efecto", recoge el análisis arbitral.

La conclusión es clara. El contacto no tiene la entidad suficiente como para justificar la caída del delantero francés y, por tanto, no debió señalarse la pena máxima. El organismo considera que se trata de un error de Munuera Montero en el terreno de juego, pero apunta directamente al equipo de videoarbitraje. "No es penalti. Ausencia clara de causa efecto. Error claro y manifiesto del árbitro, el VAR debió intervenir", concluye el CTA

El VAR, dirigido por Luis Mario Milla, debió intervenir para avisar al colegiado y recomendarle una revisión en el monitor. Una corrección que habría evitado que el Real Madrid se adelantara desde los once metros en El Sardinero.

El Real Madrid terminó imponiéndose 0-3 al Racing de Santander en El Sardinero.

El CTA respalda el penalti de Aramburu a Nico Williams

Otra de las acciones analizadas fue el penalti señalado a favor del Athletic Club frente a la Real Sociedad, en una jugada protagonizada por Aramburu y Nico Williams.

En este caso, el CTA mantiene la decisión adoptada durante el encuentro. El organismo explica que el defensor se lanza al suelo para disputar el balón y que, si hubiera conseguido despejarlo, no habría existido infracción. Sin embargo, el análisis introduce un elemento determinante: la tecnología Kinexon registró una última onda cuando Nico Williams tocó el balón.

De esta forma, el VAR confirmó la pena máxima apoyándose en los datos tecnológicos, pese a las dudas que habían surgido sobre el funcionamiento de este sistema. El CTA considera que la intervención estuvo justificada por la información disponible. El Athletic se terminó imponiendo en el derbi vasco por 2-1.

El gol de Satriano y la polémica del Getafe-Sevilla

La última de las grandes jugadas analizadas fue el tanto de Satriano que permitió al Getafe ampliar su ventaja ante el Sevilla en un encuentro que terminó 3-1. Los nervionenses reclamaron una falta previa de Andrés García sobre Manu Bueno, una acción que inicialmente fue señalada por el asistente y anulada por el árbitro.

Sin embargo, el VAR llamó a García Verdura para revisar la jugada y el colegiado terminó concediendo el gol.

El CTA entiende que Andrés García contacta con el brazo en la cara del defensor sevillista, aunque considera que se trata de una acción con "elevada carga interpretativa". Por ello, el organismo arbitral concluye que debe prevalecer la decisión inicial del colegiado, que había señalado falta, y que el VAR no debió intervenir para modificarla.