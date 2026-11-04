AEK Atenas - Real Madrid, en directo el partido de la Champions League en vivo online

El equipo de Mourinho afronta esta tarde una nueva prueba europea con la misión de prolongar su buena dinámica y dar otro paso hacia la clasificación directa para los octavos de final; el choque llega en un momento especialmente exigente para los blancos, inmersos en una maratón de partidos lejos del Santiago Bernabéu

AEK Atenas - Real Madrid, en directo el partido de la Champions League en vivo onlineED

¡Muy buenas tardes! Recuerden que el Real Madrid tiene hoy partido de Champions en horario vespertino. El balón rodará a las 18:45 horas en Atenas.

El Real Madrid aspira a seguir con su pleno de puntos en Liga de Campeones y los griegos buscan defender su racha de triunfos en casa, donde sólo conocen la victoria esta temporada.

El equipo blanco se ha medido al AEK en cuatro ocasiones en toda su historia, con un balance de dos empates y una victoria para cada uno.

El último precedente fue en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2002-2003, en la que ambos cruces terminaron con igualdad en el marcador (3-3 en Atenas y 2-2 en Madrid).

Los de Jose Mourinho afrontan el tercero de una racha de cuatro encuentros consecutivos fuera de casa, después de ganar al Barcelona en el Camp Nou (1-2) y al Racing en El Sardinero (0-3) , y antes de medirse al Valencia en Mestalla este sábado, un horario que el técnico portugués ha definido irónicamente como "regalo" de LaLiga.

Mourinho ya ha adelantado que en Atenas habrá rotaciones. "He pensado dejar dentro a gente que el miércoles va a estar en el banquillo. El regalo que LaLiga nos ha hecho de jugar hoy y jugar el sábado nos obliga a esto. Vamos a ver si, haciendo tres o cuatro cambios, sacamos los puntos en Atenas", declaró el portugués tras ganar al Racing.

Algunos de esos cambios están confirmados. Arda Güler y Aurélien Tchouaméni, titulares contra el Racing, no entraron en la convocatoria para Atenas. Quien sí se ha recuperado es Fede Valverde, que ya se ha ejercitado junto a sus compañeros tras ser baja en El Sardinero.

En el frente de ataque entrará también 'Vini'. El brasileño termina su sanción en LaLiga este sábado, ante el Valencia. Entre tanto, Mourinho adelantó que sería titular en Liga de Campeones para que no perdiera motivación ni ritmo competitivo.

Cucurella dejaría su lugar a Carreras, y en el centro de la zaga podría ser el turno de Rüdiger e incluso de Militao, ya recuperado. El centro del campo tendría hueco para Valverde, si Mourinho no lo sitúa de lateral derecho, pero también para hombres como Camavinga.

Por delante, Vinicius, Mbappé y Bellingham son indiscutibles. En la otra banda, queda un hueco para Diomande , que ha hecho méritos en las últimas semanas, o Brahim, que sustituyó a Güler frente al Racing en el minuto 67.

Por su parte, el AEK de Atenas cuenta con el Allwyn Arena como su mejor baza. El equipo griego ha ganado los siete encuentros oficiales que ha disputado en su feudo esta temporada, incluyendo la jornada inaugural de la Liga de Campeones ante el LASK (1-0), y sólo ha encajado un gol.

Sin embargo, los de Atenas llegan tras perder el pasado domingo en casa del Panathinaikos (2-0), y han ganado apenas uno de sus últimos cinco compromisos.

En las filas del AEK está Luka Jovic. El serbio perteneció al Real Madrid entre 2019 y 2022, con una cesión al Eintracht de por medio. Con los blancos, jugó 51 partidos (nueve de ellos en 'Champions'), marcó tres goles y dio cinco asistencias.

La plantilla del AEK está amenazada por un virus que ha afectado a varios de sus jugadores. Es duda para el encuentro ante el Madrid el griego Lazaros Rota, sustituido en el descanso ante el Panathinaikos por la enfermedad, y no estará el portugués Joao Mario, al que las complicaciones han llevado a ingresar en el hospital con neumonía.

Por su parte, Thomas Strakosha, guardameta teóricamente titular del AEK, continúa su proceso de recuperación tras fracturarse la muñeca a comienzos de septiembre y ya se ha entrenado con sus compañeros, por lo que podría regresar ante el Madrid.

Estamos a la espera de conocer las alineaciones oficiales. Todavía es un poco pronto pero no deberían tardar mucho en hacerse públicas. Estaremos a la espera.

El balance histórico del Real Madrid cuando juega contra equipos griegos en Grecia es negativo: en toda su historia, el club blanco acumula apenas una victoria (contra el Olympiacos, la pasada temporada), cinco empates y dos derrotas en suelo heleno en las competiciones de la UEFA.

El último precedente de visita de los merengues a Grecia, en noviembre de 2025, es el único que se saldó con victoria. En la fase liga de la Liga de Campeones 2025-2026, el Real Madrid, entonces entrenado por Xabi Alonso, se impuso por 3-4 al Olympiacos.

El equipo del Pireo se adelantó en el minuto 8 con un tanto de Chiquinho. Kylian Mbappé tomó galones y lideró la remontada: anotó tres goles consecutivos en apenas siete minutos, entre el 22 y el 29, en el segundo 'hat trick' más rápido de la historia de la Champions . Taremi recortó distancias en la segunda parte, pero Mbappé hizo el cuarto en su cuenta particular para dar tranquilidad. El Kaabi volvió a apretar el partido en el tramo final, aunque el Madrid consiguió aguantar los tres puntos.

Era el quinto enfrentamiento de la historia del club blanco contra el Olympiacos sobre suelo griego. En los cuatro anteriores, el equipo ahora entrenado por Jose Mourinho había cosechado tres empates y una derrota (en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2005-2006, por 2-1).

El Real Madrid ha visitado Grecia para enfrentarse a otros dos equipos: el Panathinaikos y el AEK de Atenas. Ante el Panathinaikos, el único precedente en suelo griego, en el estadio Apostolos Nikolaidis, es un empate a 2 en la edición 2001-2002 de la Champions, en la que los blancos terminarían alzándose con el trofeo.

Contra el AEK, el Madrid perdió en su primer partido en Grecia, el 18 de septiembre de 1985, por 1-0, en la entonces conocida como Copa de la UEFA, y empató a 2 en su segunda visita al feudo del equipo ateniense, el 22 de octubre de 2002, ya en Liga de Campeones.

Ahora, además, el AEK de Atenas brilla en su feudo esta temporada. Los de Marko Nikolic han ganado los siete encuentros oficiales que han disputado en el Allwyn Arena este curso, y con contundencia: 30 goles a favor y sólo uno en contra (el cual, además, fue en el tiempo añadido de un partido que terminó 8-1).

El vigente campeón de la Superliga griega perdió un partido del campeonato doméstico por primera vez desde hacía un año en el derbi ante el Panathinaikos el pasado domingo (2-0). De sus últimos cinco encuentros, ha caído en cuatro, pero ninguno de ellos en su feudo. Un aviso para un Real Madrid al que Grecia no se le da bien.

A las 18:45 horas echará a rodar el balón en el Allwyn Arena, donde el Real Madrid busca su cuarta victoria consecutiva en la máxima competición continental.

El conjunto blanco llega a Atenas con nueve puntos de nueve posibles. Las victorias ante el Inter de Milán (2-1), la Roma (3-4) y el RB Leipzig (4-1) han situado al Real Madrid en una posición privilegiada para afrontar esta fase liga, aunque el objetivo de Mourinho pasa por no dejar escapar puntos que puedan comprometer su presencia entre los ocho primeros.

La cita. no lo olviden, comienza a las 18:45 horas, pero la previa ya está en marcha.

Mourinho busca mantener el pleno en Champions

Los madridistas atraviesan, además, un buen momento de forma. El triunfo en el Clásico ante el Barcelona (1-2) y la contundente victoria frente al Racing de Santander (0-3) han reforzado la confianza de un equipo que acumula seis triunfos consecutivos en todas las competiciones.

Sin embargo, el calendario no da tregua. La visita al AEK supone el tercer desplazamiento consecutivo, antes de cerrar esta exigente serie el sábado en Mestalla frente al Valencia.

Mourinho prepara rotaciones y recupera a Valverde

El técnico portugués ya ha anunciado que habrá cambios en el once. La acumulación de partidos y la proximidad del encuentro liguero ante el Valencia obligan a repartir esfuerzos, aunque el entrenador madridista no quiere que eso suponga una pérdida de competitividad.

Arda Güler y Aurélien Tchouaméni se han quedado fuera de la convocatoria, mientras que Fede Valverde regresa después de perderse el encuentro ante el Racing. El uruguayo podría tener minutos en el centro del campo o incluso ocupar el lateral derecho, una posición en la que Mourinho también maneja alternativas.

Vinicius será otra de las grandes novedades. El brasileño, que todavía debe cumplir un partido de sanción en LaLiga, podrá jugar en Champions y apunta directamente al once inicial. El extremo necesita recuperar protagonismo y ritmo competitivo, aunque tendrá que compartir protagonismo con un Yan Diomande que está aprovechando sus oportunidades y le está discutiendo seriamente la banda izquierda.

Mbappé, que ha marcado en los tres encuentros europeos disputados hasta ahora, y Bellingham completan un frente ofensivo que vuelve a ofrecer numerosas alternativas.

El AEK, un rival peligroso en su estadio

El Real Madrid no tendrá enfrente a un rival que se encuentre en su mejor momento, pero sí a un equipo que ha convertido su estadio en un auténtico fortín.

El AEK ha ganado los siete partidos oficiales que ha disputado esta temporada en casa, incluida su primera cita de Champions ante el LASK (1-0). Además, únicamente ha encajado un gol en esos encuentros, un dato que refleja la dificultad que puede encontrar el conjunto madridista.

Los griegos, eso sí, llegan después de caer ante el Panathinaikos (2-0) y atraviesan una dinámica irregular, con apenas una victoria en sus últimos cinco compromisos.

Jovic, el reencuentro con el Real Madrid

Uno de los nombres propios del encuentro será Luka Jovic. El delantero serbio, que militó en el Real Madrid entre 2019 y 2022, se enfrentará a su antiguo equipo en una cita especial.

En su etapa como madridista disputó 51 encuentros, nueve de ellos en Champions League, y anotó tres goles. Ahora, en las filas del AEK, tratará de convertirse en uno de los principales argumentos ofensivos de los griegos.

El conjunto ateniense también está pendiente de los problemas físicos que afectan a varios de sus jugadores. Lazaros Rota es duda después de abandonar el último partido por enfermedad, mientras que Joao Mario no estará disponible tras ser hospitalizado por una neumonía.