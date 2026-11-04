Marcos Llorente tras el partido de Champions contra el Bayern de Múnich: "Yo salgo aquí por obligación"

La muerte de Jesús de Miguel conmocionó al fútbol español y dejó momentos de profunda emoción en el Atlético - Bayern. Álex Baena le rindió homenaje con un gesto especial y Marcos Llorente y Neuer trasladaron sus pensamientos y condolencias

El fútbol quedó en un segundo plano este martes. La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, sacudió al deporte español y convirtió una jornada de competición en un día de profundo dolor. Aunque la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió suspender los encuentros que debían disputarse en España, la Champions League mantuvo su calendario y tres equipos españoles tuvieron que afrontar sus respectivos compromisos europeos. Uno de ellos fue el Atlético de Madrid, que recibió al Bayern de Múnich en el Riyadh Air Metropolitano. Antes del comienzo del encuentro se guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria del futbolista tinerfeño, en un homenaje que reflejó el impacto que había tenido la noticia entre los profesionales del fútbol.

Pero uno de los gestos más significativos llegó incluso antes de que el balón echara a rodar. Álex Baena quiso que el recuerdo de Jesús de Miguel estuviera presente en el estadio y apareció a su llegada con una camiseta del Atlético de Madrid que llevaba estampados el nombre del jugador del Tenerife. Un detalle cargado de simbolismo que no pasó desapercibido y que evidenció que el dolor había traspasado las rivalidades deportivas.

Marcos Llorente reconoce lo difícil que fue jugar

La emoción también se trasladó a las declaraciones posteriores al encuentro. Marcos Llorente, visiblemente afectado, atendió a los micrófonos de DAZN y no escondió lo complicado que había sido saltar al terreno de juego después de conocer el fallecimiento del delantero. "Hoy es un día muy difícil para jugar. Yo salgo aquí por obligación, es un día jodido para el mundo del fútbol y para el mundo en general. Creo que no somos conscientes, pero el deporte también tiene estas cosas en las que se viven situaciones así", reconoció el centrocampista rojiblanco.

El futbolista quiso aprovechar también para mandar un mensaje de apoyo a los más cercanos a Jesús de Miguel, especialmente a su familia y a sus compañeros del CD Tenerife: "Quiero dar el pésame a toda la familia y a todo el equipo, que estarán pasando momentos muy jodidos. Les envío todo el apoyo mío y del equipo".

Neuer también se acuerda de Jesús de Miguel

El dolor no se quedó únicamente en el vestuario rojiblanco. Desde el Bayern de Múnich, Manuel Neuer también quiso acordarse del futbolista tinerfeño y reconoció que la noticia había sido especialmente difícil de asimilar. "Fue una situación muy difícil. Creo que hace que todos reflexionemos y pensemos en cómo, en una situación como esa, algo así puede suceder realmente. Nuestros pensamientos están con la familia y con el Tenerife. Simplemente no hay palabras para algo así", expresó el guardameta alemán.

De esta forma, el recuerdo de Jesús de Miguel estuvo presente en los dos vestuarios del Metropolitano. Atlético de Madrid y Bayern de Múnich, rivales durante 90 minutos, compartieron una misma muestra de respeto en una noche en la que los resultados quedaron inevitablemente en un segundo plano.