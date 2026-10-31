Este Atlético de Madrid huele a campeón de Liga

Los hombres de Simeone acumulan siete victorias consecutivas en LaLiga que le permiten dar caza al Barcelona en la punta de la tabla; los rojiblancos se autoinvitan a la fiesta por el título en una tarde donde el técnico argentino hizo historia

¿Es el Atlético de Madrid candidato a ganar el título de Liga? A día de hoy no tengo ningún tipo de duda. ¿Lo acabará logrando? Complicado, porque en un torneo tan largo siempre se acaba dependiendo de los tropiezos que vayan a tener Barcelona y Real Madrid, pero lo cierto y verdad es que la victoria merengue en el Clásico ha permitido que el Barcelona, por primera vez desde el mes de agosto, haya perdido el liderato, aunque solo sea por unas horas ya que el Barça tiene que medirse al Alavés en casa.

Pero si una cosa ha dejado clara la brillante victoria rojiblanca en el Ciutat de València es que ni la mejor racha liguera es suficiente para dejar atrás al Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que todo hay que decir, suma ya nueve partidos consecutivos sin perder, ocho de ellos ganando, habiendo cedido en LaLiga tan solo cinco de los 33 puntos que se han disputado hasta esta jornada 11.

Me atrevo a decir que ahora mismo es el equipo español más en forma, el que hace un fútbol más sólido aunque no sea tan atractivo como el de los hombres de Hansi Flick, pero ya quisiera el alemán para su equipo el trabajo defensivo que hacen los de Simeone. De hecho, son el equipo menos goleado de LaLiga conocho tantos encajados.

Hoy fueron Alex Grimaldo y Giuliano Simeone los encargados de firmas los tantos del triunfo. El lateral, en la jugada del gol como un mediapunta más, metido por dentro para sorprender y sacarse un zapatazo a la escuadra y el extremo, empezando él la jugada en su propio campo para marcarse un sprint y ofrecer el desmarque a Baena, batiendo a Ryan con dos toques sutiles.

Este Atlético de Madrid es candidato a ganar LaLiga al menos en la primera vuelta del campeonato. Quedan muchos partidos y todos sabemos ya que hasta primavera no se conocerán los objetivos reales de cada equipo, sobre todo por arriba, donde la Champions League y la Copa del Rey también influirán en los rendimientos de LaLiga, pero la tremenda solidez del Atleti asusta incluso al propio Barça.

Simeone iguala a Luis Aragonés

No pueden obviar esa realidad los hombres de Simeone ni el propio técnico por mucho que se empeñe en el famoso "partido a partido". Porque además el triunfo ante el Levante un dato histórico para el Atlético de Madrid y para LaLiga. Diego Simeone ha igualado a Luis Aragonés como entrenador con más victorias de todos los tiempos en Primera división, hayan entrenado a los equipos que hayan entrenado, con 344 victorias.

Eso sí, el 'Cholo' lo ha conseguido en un solo equipo, el Atlético de Madrid, y en 192 partidos menos que el 'Sabio de Hortaleza'. El argentino ha superado a todo un mito del Atlético de Madrid en 565 partidos (por 757 de Aragonés), lo que pone de relieve la proeza conseguida además en una era donde Real Madrid y Barcelona han copado la gran mayoría de títulos ligueros, salvo los dos conseguidos por Simeone en 2014 y 2021.