De Burgos Bengoetxea, árbitro del Levante - Atlético: "La última ha sido una conducta incorrecta y hemos procedido a la expulsión como dice el reglamento"

El colegiado vasco ha sido el primero en analizar el choque ante los medios en la nueva iniciativa del CTA, explicando los dos goles anulados a los rojiblancos, la expulsión en el Levante y el codazo a Iván Romero

Ricardo de Burgos Bengoetxea ha sido el árbitro encargado de estrenar la novedad del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en LaLiga por la que algunos colegiados saldrán a explicar tras el partido ante la prensa cómo ha sido el partido y algunas de sus decisiones.

El colegiado vasco impartió justicia en el Levante - Atlético de Madrid y lo primero que analizó fue el gol anulado al danés Hjulmand por fuera de juego.

"Ha habido un fuera de juego que hemos dejado seguir en el campo y desde la sala VOR nos indican que el sistema les marca un fuera de juego y simplemente tenemos que rectificar la jugada y cambiar el gol por un fuera de juego", ha explicado el trencilla a los micrófonos de Movistar.

Sobre el segundo tanto anulado al Atlético de Madrid, en este caso al central Hancko, De Burgos Bengoetxea también ha reconocido que el VAR confirmó el fuera de juego de su juez de línea: "En la segunda en el campo tomamos la decisión en el campo de anular el gol y el sistema nos confirma que teníamos razón".

Durante el partido, el colegiado vasco mostró cartulina amarilla a Luís Castro por "excederse" en sus observaciones así como explicó la expulsión al utillero granota. "Mis compañeros me dicen que las impresiones que nos realiza y entiendo que debe ser amonestado. Ha habido varias reclamaciones, la última ha sido una conducta incorrecta y hemos procedido a la expulsión como dice el reglamento", ha explicado.

Por último, De Burgos Bengoetxea también habló sobre el golpe que recibió el delantero del Levante Iván Romero, que se quejó de un codazo que quedó sin castigo para el rival tras revisarlo el VAR. "La acción ocurre a mi espalda y lo veo como algo normal. Me comunican que es un lance y ya está. Por eso mantenemos la decisión", ha finalizado.

Las declaraciones del colegiado son las primeras que se dan de un árbitro tras un encuentro de LaLiga y llegan por una iniciativa de la patronal de los clubes, la Federación Española y el sindicato de árbitros con la idea de que en dos partidos de la jornada expliquen las razones por las que tomaron decisiones en jugadas polémicas.

Álex Baena quiere más

El centrocampista del Atlético de Madrid Álex Baena aseguró que les gusta estar en los más alto de la clasificación de LaLiga EA Sports, donde está su equipo tras ganar este sábado en el campo de Levante, pero dijo que lo más importante es que hicieron su trabajo.

"Contento porque nos gusta estar arriba pero estamos ya pendiente del partido del martes, hemos hecho nuestro trabajo que es lo importante", apuntó en declaraciones a Movistar. "Estamos en una dinámica muy positiva, cada día mas a gusto, encontrándonos mejor todos. Estamos en un buen momento de forma", añadió.

El internacional español fue uno de los jugadores que participó en la jugada trenzada con la que Giuliano Simeone marcó el segundo gol de su equipo. "Es una jugada que habíamos trabajado durante la semana, sabíamos que se podía dar y ha salido a la perfección, sé los compañeros que tengo y que Giuliano me coge todas y ha marcado un golazo", sentenció.