Iñigo Pérez, en la cuerda floja en el Villarreal: "No me importa cómo se ve mi imagen desde fuera, mi futuro no es lo importante"

El entrenador del conjunto castellonense asumió la responsabilidad tras la dura derrota encajada ante el PSG en Champions (0-6), tras la cual recibió el apoyo de Luis Enrique, convencido de que saldrá "adelante"

La durísima derrota sufrida en La Cerámica ante el PSG, que barrió el Villarreal con un sonrojante 0-6, ha vuelto a colocar a su entrenador, Iñigo Pérez, en la picota. Con esa nueva derrota, la tercera en cuatro jornadas en la máxima competición continental, se complica bastante el futuro europeo de un equipo que tampoco arranca en LaLiga, donde es noveno, a cinco puntos de la zona noble, con hasta cinco partidos perdidos y solo tres victorias en 11 jornadas disputadas.

Por todo ello, el técnico navarro se presentó muy tocado en la rueda de prensa posterior al choque ante el conjunto francés. Su figura se encuentra más que cuestionada, aunque el ex del Rayo se esforzó por quitar el foco de sí mismo y restar importancia a su dudoso futuro. "El vestuario está responsabilizado con el partido que hemos hecho. Hay dolor y amargor. Sobre cómo me encuentro yo no es lo importante. No me importa cómo se ve mi imagen desde fuera. Lo que me duele es no poder responder a la confianza y darles las herramientas a mis jugadores para obtener resultados. Me genera dolor la gente que viene y cómo se va a casa", indicó.

Iñigo Pérez asume la responsabilidad: "No hay que atribuir a los jugadores la culpa"

"El futuro de Íñigo no es lo importante. No me paro a pensar eso. Lo único que busco son soluciones para revertir la situación", insistió el palmplonés, que no da con la tecla para que un equipo construido para pelear por cosas importantes esté firmando un pobre arranque de temporada, mostrándose autocrítico en lugar de mirar a sus futbolistas. "Intentaré no caer en la trampa de responder con reproches. Cuando pierdes 6-0 lo único que puedes hacer es mirar cómo has planteado el partido y mejorar. Todos hemos visto que los errores ocurren de manera constante y hay que aceptarlos. Debemos ir al origen e igual no lo he entrenado bien. No hay que atribuir a los jugadores la culpa y hay que mirarse a uno mismo", explicó.

"Estamos mal. Hemos encajado los goles tan seguidos y el mazazo ha sido insuperable. No hemos podido ni estar cerca de ellos", admitió el preparador del 'submarino', con el foco ya puesto en el duelo del próximo domingo ante el Getafe, también en casa. "Antes del partido de hoy también teníamos la sensación de que el partido que viene es el importante. Nos toca defender la competición y quizá hoy no lo hemos sabido hacer", sentenció.

El apoyo de Luis Enrique: "A Iñigo le he dicho que ánimo y adelante, que de estas hemos tenido todos"

Tras el partido, además, Iñigo Pérez recibió el apoyo de su homólogo en el actual campeón de la Champions, un Luis Enrique quiso romper una lanza en favor del cuadro castellonense y su entrenador. "No hay equipo que soporte encajar tres goles en 15 minutos. El Villarreal es un equipo que me gusta mucho, no solo el nivel individual sino también su entrenador, pero no hay equipo que soporte eso contra un equipo pleno de confianza como el nuestro. Me ha sabido mal por ellos pero estoy seguro de que superarán esto. A Iñigo le he dicho que ánimo y adelante, que de estas hemos tenido todos y estoy seguro de que va a salir adelante", destacó.

"Si algo ha demostrado este equipo a lo largo de estos años es la capacidad de ser fiable, de ir a ganar sin importar las lesiones, los resultados y los estadios. Cuando las cosas salen de esta manera es maravilloso. Hemos sido muy superiores porque también hemos tenido la suerte de recuperar el balón muy cerca de su portería y hacer los primeros goles", añadió sobre el gran partido realizado por los suyos.

Se acuerda de Jesús de Miguel... y de Owono

Además, el ex seleccionador español no quiso perder la ocasión de mostrar sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, acordándose también de Owono, el protagonista de la entrada que acabó con la vida del madrileño. "Es una de esas cosas inesperadas y tristes que nos afectan a todos. Claramente a la familia del jugador que fallece y que todos lamentamos y también hay que pensar en el jugador que comete la acción, en su familia y en lo que están sufriendo. Es evidente que la familia del fallecido mucho más. Es triste y hay que valorar mucho cada minuto de vida que uno tiene. Apoyamos al máximo al Tenerife y a la familia del afectado", sentenció.