Villarreal 0-6 PSG: El PSG no tiene piedad del Villarreal y golea en La Cerámica

El conjunto parisino firmó una exhibición en La Cerámica, donde dejó sentenciado el encuentro con cuatro tantos en apenas 16 minutos y terminó arrollando a un Villarreal que nunca encontró la forma de frenar su ofensiva

El Villarreal sufrió una dura derrota ante el Paris Saint-Germain (0-6) en La Cerámica. El conjunto de Luis Enrique necesitó apenas 17 minutos para dejar prácticamente sentenciado el encuentro, con cuatro goles que castigaron los errores defensivos de los de casa. Fabián Ruiz, por partida doble, Doué, Mayulu y João Neves lideraron el vendaval parisino, que todavía tuvo tiempo de ampliar su ventaja en la segunda mitad con el tanto de Boly.

Un inicio demoledor del PSG

El Villarreal salió con intensidad, intentando dificultar la construcción del PSG con una presión adelantada. Durante los primeros minutos consiguió incomodar a los franceses e incluso buscó hacer daño a balón parado. Sin embargo, el plan comenzó a desmoronarse cuando los visitantes encontraron la manera de superar esa primera línea.

En el minuto 9 llegó el primer golpe. Tras un saque de esquina, Pacho amortiguó el balón en el área pequeña y João Neves apareció completamente libre de marca para rematar al fondo de la red. El tanto abrió la puerta a una auténtica pesadilla para el conjunto castellonense. Apenas dos minutos después, Doué aprovechó un grave error de Gulácsi en la salida de balón. El guardameta entregó la pelota al rival y el atacante parisino no perdonó para establecer el 0-2. El Villarreal todavía no había asimilado el golpe cuando recibió el tercero. En el minuto 13, Mayulu estuvo más rápido que la defensa para aprovechar un rechace y aumentar la diferencia. El PSG no levantó el pie del acelerador. En el minuto 16, Fabián Ruiz recogió otro balón suelto dentro del área y ajustó su disparo para firmar el cuarto. En apenas siete minutos, los de Luis Enrique habían convertido un partido inicialmente equilibrado en una goleada.

Fabián firma su doblete y el Villarreal intenta reaccionar

Con el 0-4, el encuentro quedó prácticamente visto para sentencia. El Villarreal trató de encontrar alguna respuesta, aunque sus ataques resultaban demasiado previsibles y el PSG controlaba el balón sin apenas dificultades. Doué estuvo cerca de ampliar la ventaja en el minuto 35, pero Gulácsi evitó el quinto con una buena intervención. El descanso llegó con una diferencia contundente y unas estadísticas que reflejaban el dominio visitante: el PSG había acumulado cerca del 75% de la posesión y había generado numerosas ocasiones.

Tras el paso por vestuarios, el Villarreal introdujo a Cardona por Pepe para intentar cambiar la dinámica. Cardona probó desde la frontal y Buchanan también buscó portería, pero la defensa parisina consiguió bloquear sus intentos. La reacción duró poco. En el minuto 50, Vitinha encontró a Fabián Ruiz con un balón largo y el internacional español recibió al espacio, recortó ante su marcador y definió con calidad para completar su doblete y colocar el 0-5.

Boly cierra la goleada

Luis Enrique comenzó a mover el banquillo con el partido completamente controlado, mientras Marcelino también recurrió a los cambios para intentar mejorar la imagen de su equipo. Las entradas de Moleiro, Mikautadze y Oluwaseyi dieron algo más de presencia ofensiva al Villarreal. Gueye obligó a intervenir a Safonov en el minuto 65, en una de las mejores oportunidades locales de la segunda mitad. Sin embargo, el PSG seguía encontrando espacios y manteniendo el control del encuentro. El sexto llegó en el minuto 78. Tras una recuperación de Ferran en el centro del campo, Boly recibió por la derecha, se internó en el área y sacó un disparo que, tras tocar en un defensor, terminó dentro de la portería.

El Villarreal intentó al menos maquillar el resultado en los últimos minutos, pero no encontró el camino del gol. La Cerámica asistió así a una noche para olvidar, con un PSG que exhibió su pegada y castigó sin piedad cada error del conjunto amarillo.

Ficha Técnica

Villarreal CF: Gulácsi; Freeman (Pau Navarro, 79'), Mouriño, Renato Veiga, Carlos Romero (Moleiro, 62'); Comesaña (Tani Oluwaseyi, 62'), Maciá, Pape Gueye; Buchanan, Pépé (Sergi Cardona, 46') y Ayoze Pérez (Mikautadze, 62').

PSG: Safonov; Hakimi (Boly, 74'), Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernández; Vitinha (Beraldo, 74'), João Neves, Fabián Ruiz; Akliouche (Mika Godts, 59'), Mayulu (Ferran Torres, 59') y Doué (Quentin Ndjantou, 74').

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).