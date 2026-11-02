Iñigo Pérez, técnico del Villarreal: "El trabajo de Luis Enrique es perfecto, para un entrenador joven como yo, que acaba de empezar, es un orgullo"

El preparador vasco ha analizado el partido que espera ante el campeón de la Champions League, cómo llegan sus jugadores y las delicadas palabras de Pau Navarro sobre la afición...

Íñigo Pérez, técnico del Villarreal, ha comparecido esta tarde en rueda de prensa antes de medirse este marte al actual bicampeón de la Champions League, el París Saint-Germain. El preparador vasco espera olvidar el traspié liguero en casa ante el Espanyol haciendo un buen partido contra los hombres de Luis Enrique.

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"Sí, el otro día fue un disgusto para todos. Fue una especie de desaceleración de lo que veníamos obteniendo, pero el partido que tenemos mañana es lo suficientemente importante, a nivel de jerarquía del equipo rival, y lo suficientemente ilusionante para nosotros y para el aficionado del Villarreal como para permanecer en un estado de tristeza. Entonces ya recuperados y con una ilusión por bandera", ha reconocido el entrenador amarillo.

Cómo afronta el partido ante el PSG

"Nosotros, o por lo menos hablo de manera individual, ese ruido mental, esa rumiación de cómo estamos en casa, que viene el mejor equipo, creo que no te hace ningún favor. Más allá de que son realidades, creo que la forma de afrontarlo es justo la opuesta. Es decir, sabemos esas dos realidades, pero queremos revertirlas, queremos cambiarlas. ¿Y qué mejor escenario que el mejor equipo de esta competición en los dos últimos años para poder reafirmarnos con esta creencia que veníamos desarrollando hasta el otro día?".

Qué PSG espera

"Lo que uno obtiene en claro cuando lo ve, y lo ve no solo como aficionado, que lo hemos visto durante estos años, sino ya en materia de análisis, es que, independientemente del campo, el rival y el momento, siempre intenta ser un rodillo, una apisonadora. Por tanto, espero exactamente lo mismo en cuanto el árbitro inicie el encuentro. Debemos conocer todas sus virtudes, debemos saber que ellos son fuertes, pero creo que contra este tipo de equipos es cuando uno justo debe abandonar el temor, debe abandonar los complejos y reafirmarse e intentar mostrar que tú también tienes nivel. Si no, ellos huelen el miedo y no te perdona".

Gerard Moreno, Foyth, Akhomach y Diatta, bajas

"Lo que habéis podido ver en el entrenamiento. Los que no habéis visto no estarán disponibles y Nathan ya está con el grupo, sabiendo que los plazos son prematuros, pero está disponible para mañana".

Cambia el planteamiento ante el PSG

"Pienso que todos los análisis de todos los equipos son iguales en cuanto a la forma que tenemos nosotros de mirarlo. Tu idea, tu identidad, es lo que uno siente, y creo que cambiarlo es negativo porque acabas perdiéndote. Otra cosa es saber que Nápoles juega con una línea de cinco, el PSG juega con tres por dentro... Quiero decir, ese tipo de matices tácticos son los que a uno le llevan a tomar luego diferentes decisiones también tácticas. Pero lo que tiene que ver con la emoción y el sentimiento creo que es inalterable. El entrenador siente de un modo, intenta transmitírselo a sus jugadores y mañana será de esta manera también".

Qué Villarreal le gustaría ver

"Creo que tiene que ser un partido bastante más simple a la hora de prepararlo. Es decir, mentalmente sabemos que van a venir a buscar desde el minuto uno, sabemos de sus virtudes físicas, técnicas y tácticas. Y, por tanto, creo que, más allá de lo que yo pueda decir hoy aquí, debemos estar preparados para jugar un tipo de fútbol del máximo nivel contra el mejor entrenador, contra el mejor equipo, contra el vigente campeón. Y eso, a nivel emocional, genera ilusión, genera esperanza y, después, a nivel táctico, técnico y físico, requiere de un tipo de situaciones. Por tanto, el conocimiento de todo esto es clave y la asunción de todo lo que tenemos que entregar será fundamental también".

Qué opina del trabajo de Luis Enrique

"Sobre su trabajo, creo que es perfecto. Creo que cuando inició obtuvo alguna dificultad, entre comillas, pero en el momento en el que ha sido dueño del proceso y del proyecto a la vista está que lleva dos años desarrollando lo que él había imaginado, que todos pudimos ver en este documental. Entonces, creo que es alguien brillante, que tiene mucha personalidad, que es algo que a mí me gusta de él. Me gusta cómo afronta los momentos álgidos del equipo, en el éxito, y sobre todo me gusta cómo afronta los momentos adversos. Para un entrenador joven como yo, que acaba de empezar, que ya lo miraba antes, poder enfrentarnos a su equipo y a él es un orgullo e intentaremos aprovecharlo".

Las palabras de Pau Navarro sobre la afición

"Que quede claro que siempre mi opinión sobre el aficionado es que jamás habrá un juicio. Cada aficionado que viene al estadio de La Cerámica u otros aficionados del fútbol son aquellas personas que pagan una entrada porque se les ofrezca algo. Punto número uno. A partir de ahí, a cualquier jugador le preguntas, a cualquier espectador le preguntas si lo de mañana les genera temor o les genera ilusión, y la respuesta es la número dos. Es decir, todos los jugadores quieren jugar contra el PSG y todos los aficionados del Villarreal quieren ver mañana al Villarreal jugar contra el campeón estos dos años. Por tanto, bueno, no tengo dudas de que mañana será una noche en la que tanto jugadores como aficionados que vengan al campo estén con la mayor ilusión posible, seguro".