Pape Gueye, el parisino de Marsella que lanza una advertencia al Villarreal antes de medirse al PSG: "Es el mejor equipo del mundo. Debemos de tener cuidado con todos"

Pape Gueye vivirá un partido especial ante el PSG, el eterno rival del Olympique de Marsella, al que animaba su familia y al que defendió como profesional. El centrocampista del Villarreal avisa: "Debemos estar muy unidos para sacar algo positivo"

Pape Gueye, el futbolista senegalés conoce bien al rival que tendrá enfrente mañana. No solo por haber nacido y crecido en la región de París, sino porque su entorno familiar siempre estuvo ligado al Olympique de Marsella, el gran adversario del PSG. Una rivalidad que también vivió desde dentro durante su etapa como jugador del conjunto marsellés, al que perteneció entre 2020 y 2024.

Ahora, con la camiseta amarilla, tendrá la oportunidad de medirse de nuevo al equipo que tantas veces tuvo enfrente. Y no esconde que se trata de una cita diferente. "Es un partido particular. Yo he crecido en una región parisina y en una familia que animaba al Olympique de Marsella. He jugado muchas veces contra el PSG. Era un partido importante para nosotros", explicó en la rueda de prensa previa.

Gueye conoce bien al PSG y avisa al Villarreal

El centrocampista sabe que el conjunto de Luis Enrique exigirá la mejor versión del Villarreal. El PSG llega a La Cerámica con pleno de victorias en las tres primeras jornadas de la fase liga, después de imponerse al Atalanta, al Manchester City y al Barcelona. Los franceses lideran la clasificación, mientras que el Submarino suma tres puntos tras ganar al Nápoles y caer ante el Borussia Dortmund y el Liverpool.

"Yo sé lo que me espera mañana. Vamos a darlo todo. Debemos estar muy unidos para sacar algo positivo", advirtió Gueye, que considera fundamental que el equipo mantenga su identidad pese a la entidad del rival. "Para mí, debemos jugar nuestro fútbol, el que hemos hecho este año. Vamos a jugar y competir. Para nosotros también es un sueño jugar la Champions. Queremos darlo todo y ganar mañana".

El senegalés no quiso esconder su admiración por el equipo parisino, al que situó entre los mejores del planeta. "Para mí, si ves los últimos años, quizás es el mejor equipo del mundo. Tienen jugadores con mucha calidad a nivel individual, pero también tienen un colectivo muy bueno. Hemos de tener cuidado con todos", señaló.

La receta para frenar al equipo de Luis Enrique

Gueye también puso el foco en el funcionamiento colectivo del PSG. Más allá de sus individualidades, considera que una de las grandes virtudes del campeón francés es la velocidad con la que mueve el balón y la facilidad para asociarse. Por eso, el Villarreal lleva varios días preparando el encuentro y estudiando las características del rival. "Es complicado porque son muy rápidos con balón. Tienen la virtud de jugar bien juntos. Vamos a dar todo. Estamos trabajando esta semana muy bien con el entrenador. Vamos a ver mañana", explicó.El centrocampista también restó importancia a las posibles ausencias del conjunto francés. A su juicio, la profundidad de plantilla permite a Luis Enrique mantener un nivel competitivo incluso cuando no puede contar con algunos de sus titulares. "Sabemos que tienen bastantes jugadores ausentes, pero no deja de ser el PSG. Es más el grupo que las individualidades, que son increíbles. Es un equipo unido. No solo los titulares, también la gente joven que entra desde el banquillo. Son un grupo fuerte", apuntó.

Elogios a Luis Enrique antes de un partido especial

Por último, Gueye dedicó unas palabras al entrenador asturiano, al que conoce por su trayectoria y por el trabajo que está realizando en París. "Luis Enrique es uno de los mejores entrenadores del mundo. Sabemos lo que hizo en el FC Barcelona y en el PSG. Son los campeones. Vienen haciendo un gran trabajo. Así que enhorabuena para ellos", afirmó.

El Villarreal tendrá enfrente a uno de los grandes aspirantes al título y a un equipo que ha comenzado la Champions con paso firme. Para Gueye, sin embargo, el componente especial del encuentro no cambia el objetivo: competir, mantenerse unido y tratar de dar una alegría a la afición amarilla. Esta vez, el parisino criado en una familia marsellesa quiere que el PSG se marche de La Cerámica sin premio.