PSG - Manchester City: dos clubes Estado, millones bajo sospecha y una batalla que no acaba en el césped

El PSG y el Manchester City se enfrentan en la Champions League con algo más que tres puntos en juego. Los dos clubes, respaldados por capital del Golfo, viven realidades institucionales diferentes, con el conjunto inglés pendiente de su batalla legal y el parisino bajo vigilancia financiera

El París Saint-Germain y el Manchester City volverán a enfrentarse esta noche. El Etihad Stadium será el escenario de un enfrentamiento entre dos de los proyectos más poderosos del fútbol moderno, dos entidades que han cambiado el mercado gracias a su capacidad económica y que representan un modelo de gestión que lleva años bajo el escrutinio de los organismos deportivos.

El interés del encuentro no se limita a la calidad de sus plantillas, también está en el contraste entre sus respectivas situaciones institucionales: mientras el PSG intenta consolidar su posición entre la élite europea dentro de las reglas de sostenibilidad financiera, el Manchester City arrastra un largo conflicto por sus cuentas y las acusaciones de irregularidades económicas.

El Manchester City, en el centro de la tormenta por sus cuentas

El contraste entre ambos proyectos se aprecia especialmente en la situación del conjunto inglés. El Manchester City afronta el encuentro en un momento de incertidumbre institucional después de que una comisión independiente de la Premier League lo declarase culpable de múltiples infracciones de su normativa financiera.

La resolución, anunciada oficialmente el 29 de septiembre de 2026, considera probadas las acusaciones relativas a graves irregularidades económicas durante nueve temporadas, entre 2009/10 y 2017/18. Entre las conclusiones figuran el uso de acuerdos comerciales simulados para inflar ingresos, la presentación de información financiera incorrecta y el incumplimiento de determinadas obligaciones de cooperación con la investigación. El alcance del caso es extraordinario. La investigación, conocida popularmente como la de los 115 cargos, ha situado bajo sospecha una etapa fundamental de la historia reciente del club, en la que conquistó títulos nacionales y se consolidó como una potencia europea.

El Manchester City, sin embargo, mantiene su rechazo a las acusaciones y ha recurrido la decisión. El procedimiento continúa abierto y todavía deben determinarse las consecuencias definitivas, por lo que no puede darse por hecho que vaya a recibir una sanción concreta ni que pierda los títulos conquistados durante ese periodo. En este escenario, Enzo Maresca intenta mantener al equipo al margen de la controversia. El técnico italiano ha defendido públicamente al club y ha insistido en la importancia de centrarse en el fútbol. Los resultados, además, respaldan el buen inicio deportivo del equipo: el City llega al duelo europeo después de ganar al Liverpool por 3-0 en Anfield, un resultado que reforzó su posición en la Premier League.

La cita ante el PSG supone, por tanto, una prueba de nivel para un proyecto que busca prolongar su competitividad mientras sus dirigentes preparan la batalla jurídica. El desafío consiste en evitar que el ruido de los despachos eclipse una temporada en la que el equipo quiere seguir aspirando a todos los títulos.

El precedente de la UEFA y el TAS sigue presente

Para comprender la dimensión europea del conflicto hay que regresar a 2020. Aquel año, la UEFA anunció una sanción de dos temporadas sin disputar sus competiciones y una multa de 30 millones de euros por infracciones relacionadas con sus normas financieras. El Manchester City recurrió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que anuló la exclusión de las competiciones europeas y redujo la multa a diez millones de euros. La decisión no equivalió a una declaración de inocencia sobre todas las acusaciones: el tribunal consideró que algunas de las infracciones relacionadas con la presentación de pruebas financieras habían prescrito y que otras no quedaron suficientemente acreditadas.

Ahora, las conclusiones de la comisión independiente de la Premier League vuelven a colocar el asunto en el centro del debate. Entre las infracciones acreditadas figuran cuestiones relacionadas con la información financiera facilitada a la UEFA, un aspecto que podría tener relevancia para el análisis de los organismos europeos. No obstante, cualquier nueva actuación de la UEFA dependerá de sus competencias, de la normativa aplicable y de la evolución de los procedimientos. La resolución inglesa no supone, por sí sola, una expulsión automática del Manchester City de la Champions League.

El PSG también debe rendir cuentas

En París, la situación es diferente, aunque el modelo económico del club también está sometido al escrutinio de los organismos deportivos. Desde la llegada de Qatar Sports Investments en 2011, el PSG ha invertido grandes cantidades para construir una plantilla capaz de competir por la Champions League y convertir al equipo en una de las principales marcas del fútbol mundial.

Durante años, el club parisino apostó por fichajes de enorme impacto mediático y contratos millonarios. Sin embargo, su evolución deportiva ha ido acompañada de la necesidad de adaptar sus cuentas a las reglas de sostenibilidad financiera de la UEFA. El PSG no está al margen de las sanciones económicas. En 2022, el organismo europeo le impuso una multa de 65 millones de euros, de los cuales 10 millones eran de aplicación inmediata y el resto quedaba condicionado al cumplimiento de determinados requisitos financieros. El caso ilustra que las normas también afectan a los grandes proyectos respaldados por inversores con una elevada capacidad económica. La diferencia con el Manchester City reside en la situación concreta de cada expediente. Mientras el club inglés afronta las consecuencias de una resolución adversa de la Premier League que ha recurrido, el PSG busca mantener su estabilidad económica y deportiva bajo la supervisión de los organismos competentes.

Luis Enrique y Maresca, protagonistas de un duelo que va más allá del dinero

La dimensión institucional no resta importancia al atractivo deportivo del encuentro. El PSG llega a Mánchester como vigente campeón de Europa y con la ambición de prolongar su dominio continental. El equipo de Luis Enrique ha encontrado una estructura colectiva que le permite competir sin depender exclusivamente de grandes nombres individuales.

Enfrente estará un Manchester City que trata de mantener su identidad competitiva en una nueva etapa. La salida de Pep Guardiola ha abierto un ciclo diferente, con Maresca al frente de un equipo que quiere seguir instalado entre los grandes de Europa. El entrenador del PSG, además, se ha pronunciado sobre la situación de su rival. Luis Enrique expresó su deseo de que el Manchester City conserve sus títulos, defendiendo que los logros deportivos de sus jugadores merecen respeto mientras se resuelve el procedimiento legal. Sus palabras añaden un matiz significativo a una rivalidad que también enfrenta dos maneras de afrontar el escrutinio institucional.