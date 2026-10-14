El capitán del Viking, acosado por la expulsión de Michael Olise: "No eres nadie, quédate en tu sitio"

Zlatko Tripic, jugador del equipo noruego, está siendo objeto de muchas críticas después de haber sido protagonista en la acción que provocó la expulsión de Michael Olise, futbolista del Bayern Munich, en el partido de UEFA Champions League disputado este pasado martes

El partido entre Viking y Bayern Munich disputado este pasado martes y correspondiente de la jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League quedó marcado por la expulsión de Michael Olise. El extremo vio la tarjeta roja cuando el club alemán ganaba 2-3 y eso permitió que el conjunto noruego igualara a tres goles. Una acción de la expulsión que no gustó nada entre los aficionados del Bayern Munich que la han tomado con el capitán del Viking, Zlatko Tripic, quien recibió un balón en la cara lanzado por el francés.

La sucesión de los hechos fue la siguiente: Michael Olise y Ztlako Tripic tuvieron sus más y sus menos después de que el árbitro del partido Viking - Bayern Munich pitara una falta. Al futbolista del Bayern Munich no le gustó absolutamente nada algo que hizo o que reclamó el jugador del Viking y le lanzó el balón, golpeando el mismo en el rostro de Tripic. El árbitro vio la acción y le mostró una tarjeta amarilla al francés que desembocó en su expulsión.

Los aficionados del Bayern Munich la toman con Zlatko Tripic

Debido a la expulsión y a que el Viking aprovechó la superioridad numérica sobre el Bayern Munich para empatar finalmente a tres goles, los aficionados del equipo alemán lo han tomado con Zlatko Tripic, quien está recibiendo insultos a través de sus redes sociales. "¡Qué personaje tan repugnante!"; "No eres nadie, quédate en tu sitio. Qué actitud tan antideportiva"; "Imagina estar tan por debajo en talento que tengas que recurrir a trucos sucios. ¿De verdad es algo de lo que sentirse orgulloso?; "Niñita llorona, intentando hacerte la dura, pero lo único que eres es una persona sucia", fueron algunos de los comentarios más destacados.

Las críticas no se quedaron entre los aficionados del Bayern Munich, ya que incluso directivos del club alemán cargaron contra el futbolista del Viking. "Jugó como un canalla", Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich.

Ajeno a todo esto, Zlatko Tripic, jugador del Viking, explicó lo que ocurrió entre Michael Olise y él y que acabó con la tarjeta roja para el atacante del Bayern Munich. "Es genial que un jugador así, que probablemente algún día gane el Balón de Oro, se moleste por un tipo de Oftebro y Lyngdal. No debería haber esperado estar demasiado cómodo aquí. Y cuando logré distraerlo de lo que hace excepcionalmente bien, finalmente perdió los nervios y me lanzó el balón a la cara. Siento que gané ese duelo con él", afirmó en TV2, canal de televisión de Noruega, justo al término del encuentro de la UEFA Champions League.

Michael Olise, extremo del Bayern Munich, está ahora a la espera de la sanción que le imponga la UEFA por su expulsión en el partido contra el Viking. Lo normal es que al francés le caiga un sólo encuentro sin jugar y por tanto no podrá disputar el choque en el que el Bayern Munich se tiene que enfrentar al Arsenal en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.