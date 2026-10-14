Mateu Lahoz tras el gol anulado del Atlético - Manchester United: "Eso sí que es antinatural"

Mateu Lahoz mostró su indignación por la intervención del VAR que anuló un gol de Johnny Cardoso por una supuesta mano de Marcos Llorente en el Atlético - Manchester United. El exárbitro cuestionó la decisión de Glenn Nyberg y recibió el respaldo de Mario Suárez e Iturralde González

El Atlético de Madrid consiguió una importante victoria por 2-0 ante el Manchester United en la Champions League, pero el resultado no evitó que una de las decisiones arbitrales del encuentro acaparase buena parte de la atención. El gol anulado a Johnny Cardoso antes del descanso abrió un debate sobre la interpretación de las manos y los límites de la intervención del VAR, con Mateu Lahoz entre los más críticos.

El excolegiado español no ocultó su desconcierto durante la retransmisión al analizar la acción que llevó al árbitro sueco Glenn Nyberg a invalidar el tanto rojiblanco. Una decisión que frenó momentáneamente la celebración del equipo de Diego Pablo Simeone y que generó dudas por la dificultad para apreciar con claridad el supuesto contacto con el brazo en las imágenes disponibles.

Mateu Lahoz cuestiona la decisión del VAR

En el minuto 44, cuando el Atlético buscaba ampliar su ventaja antes del descanso Marcos Llorente intervino en el inicio de la acción ofensiva, que continuó con la participación de Giuliano Simeone y Pablo Barrios antes de que Johnny Cardoso culminase la jugada con un remate de primeras con la pierna derecha. El balón acabó en el fondo de la portería del Manchester United y los futbolistas rojiblancos celebraron el tanto. Sin embargo, la revisión del VAR cambió el desenlace. Glenn Nyberg acudió a las imágenes para comprobar una posible mano de Llorente en el comienzo de la jugada y, tras revisar la acción, decidió anular el gol.

La interpretación arbitral provocó la reacción de Mateu Lahoz, que puso el foco en la posición de los brazos del futbolista durante un movimiento natural del juego. "¿Cómo va a ir con los brazos pegados? Eso sí que es antinatural", manifestó el exárbitro, cuestionando el criterio aplicado para invalidar el tanto. La discusión se centró en si el contacto señalado justificaba la intervención del videoarbitraje y, sobre todo, en cómo debía interpretarse la posición corporal de Llorente en una acción de juego. La falta de una imagen concluyente sobre el supuesto toque alimentó las dudas durante la retransmisión.

Mario Suárez e Iturralde González también se pronuncian

Mateu Lahoz no fue el único que mostró su desacuerdo con la decisión. Mario Suárez, exfutbolista del Atlético de Madrid y también presente en la retransmisión, se sumó a las críticas al considerar que la interpretación arbitral no había sido acertada. El antiguo centrocampista rojiblanco resumió su postura con una frase contundente: "Lo antinatural es anular ese gol". Una valoración que incidió en el mismo aspecto que había señalado Mateu Lahoz y que puso de nuevo sobre la mesa el debate acerca de los movimientos naturales de los jugadores y el criterio empleado para sancionar las manos. También Iturralde González, exárbitro, expresó sus dudas sobre la acción. El colegiado consideró que las imágenes disponibles no permitían confirmar con suficiente claridad el supuesto contacto con el brazo y cuestionó que ese posible toque pudiera servir para invalidar el gol atendiendo al desarrollo posterior de la jugada.

Las distintas opiniones volvieron a evidenciar las dificultades que siguen generando determinadas acciones revisadas por el VAR. Aunque la tecnología permite examinar las jugadas desde diferentes ángulos, la interpretación del reglamento continúa siendo determinante cuando las imágenes no despejan todas las dudas.

Simeone acepta la decisión pese a las dudas

Diego Pablo Simeone también se refirió a la polémica después del encuentro. El técnico argentino reconoció la dificultad que entraña comprender algunas decisiones arbitrales y resumió su reflexión con una frase: "Es difícil entender a veces las reglas". Pese a la controversia, el Atlético logró cerrar una noche positiva en el Metropolitano. Los goles de Pablo Barrios y Ademola Lookman dieron forma al triunfo por 2-0 frente al Manchester United, en un partido en el que los rojiblancos consiguieron imponer su juego y asegurar los tres puntos. El encuentro también estuvo marcado por la expulsión de Leny Yoro en el minuto 73, una acción que dejó al conjunto inglés en inferioridad numérica durante el tramo final.