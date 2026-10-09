Simeone recupera a dos piezas clave en el Atlético

Pablo Barrios y Alexander Sorloth volverán a estar disponibles este sábado para visitar al Alavés, tal y como confirmó Diego Simeone. El técnico rojiblanco recupera así a dos futbolistas que aportan alternativas diferentes a su equipo y podrá contar por primera vez esta temporada con toda la plantilla disponible

El Atlético de Madrid recibe una buena noticia antes de afrontar su próximo compromiso liguero. Diego Pablo Simeone confirmó este viernes que Pablo Barrios y Alexander Sorloth reaparecerán este sábado ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Ambos futbolistas han superado sus respectivos problemas físicos y estarán a disposición del entrenador argentino, que recupera efectivos importantes para el equipo.

El regreso de los dos jugadores supone un alivio para el cuerpo técnico rojiblanco, que ha tenido que gestionar distintas ausencias durante el primer tramo de la temporada. Barrios se había perdido los últimos tres encuentros, mientras que Sorloth todavía no había podido disputar ningún minuto oficial en esta campaña debido a una lesión muscular. "Están trabajando muy bien toda esta semana. Pablo está trabajando ya desde la semana anterior. Sí van a participar del partido. Esperemos que el tiempo que les toque nos puedan dar lo mejor que tienen", explicó Simeone en la rueda de prensa previa al encuentro, sin aclarar si alguno de los dos partirá como titular.

La convocatoria para visitar al Alavés permitirá al Atlético disponer, por primera vez en lo que va de temporada, de todos sus efectivos disponibles, sin bajas por lesión ni sanción. Una circunstancia que amplía las posibilidades del técnico a la hora de preparar el encuentro y gestionar los minutos de su plantilla.

Sorloth, una alternativa que Simeone necesitaba en ataque

La vuelta de Alexander Sorloth es especialmente importante para el Atlético. El delantero noruego no ha podido estrenarse esta temporada por una lesión muscular en el gemelo que sufrió a mediados de agosto. Su ausencia ha reducido las alternativas del Cholo en la punta de ataque, por lo que su recuperación permitirá al equipo contar de nuevo con un perfil diferente en los metros finales.

El propio Simeone destacó la aportación específica del atacante y lo que puede ofrecer al funcionamiento colectivo. "Sobre todo Sorloth nos equilibra una faceta que el equipo no tiene", explicó el técnico, que considera que su presencia amplía las posibilidades ofensivas del conjunto rojiblanco. Su regreso no implica necesariamente que vaya a ocupar un puesto en el once inicial. El entrenador ha preferido no desvelar sus planes y esperará al desarrollo del encuentro para decidir cuánto protagonismo concede al noruego, que llega después de varias semanas sin competir.

Pablo Barrios vuelve tras perderse tres partidos

La otra gran noticia es la recuperación de Pablo Barrios. El centrocampista se lesionó durante el encuentro de Champions League ante el Liverpool, disputado el pasado 9 de septiembre, y desde entonces se había perdido los compromisos frente a la Real Sociedad, Osasuna y el Real Madrid.

Su vuelta supone recuperar a un futbolista importante para la circulación del balón, la presión y el equilibrio del centro del campo. Simeone fue claro al valorar su aportación: "Pablo, todo lo que está acostumbrado a darnos siempre". El técnico espera que pueda recuperar progresivamente su mejor nivel después de estas semanas alejado de la competición.

La disponibilidad de Barrios también permitirá al Atlético gestionar mejor los esfuerzos en un calendario que se presenta exigente. El equipo rojiblanco afronta varias semanas de máxima actividad entre LaLiga y la Champions League, por lo que contar con más alternativas será fundamental para mantener la competitividad.

El Atlético busca mantener su buena dinámica en Mendizorroza

El Atlético regresa a LaLiga instalado en la segunda posición y con la confianza reforzada tras su victoria en el derbi ante el Real Madrid. Ahora deberá demostrar que puede mantener ese nivel lejos del Metropolitano, en una visita a un Alavés que ha convertido Mendizorroza en uno de sus principales argumentos durante este inicio de campaña.

El encuentro se disputará este sábado 10 de octubre a las 16:15 horas. Simeone podrá afrontarlo con toda su plantilla disponible, una circunstancia que le ofrece más recursos para buscar una nueva victoria y seguir presionando al Barcelona en la lucha por el liderato. La incógnita estará en el papel que tendrán Barrios y Sorloth en su regreso. Ambos están listos para reaparecer, pero el Cholo deberá decidir si les concede minutos desde el inicio o si opta por introducirlos progresivamente para evitar riesgos después de sus respectivas lesiones.