Cholo Simeone, sobre su etapa como jugador: "Bilardo es seguramente el que más me marcó"

Carlos Bilardo vuelve a la actualidad sevillista gracias a un documental que ha puesto en marcha el periodista Roberto Arrocha. Esta pieza audiovisual cuenta con personajes muy destacados del fútbol y de la vida del 'Doctor' en su paso por el Sevilla FC en la temporada 1992-93

Carlos Salvador Bilardo es historia del fútbol y del Sevilla FC. Tal es así que aquí, en la ciudad hispalense, es recordado por sus anécdotas y vivencias surrealistas que no dejan indiferente a nadie. Siempre rodeado por el debate entre él y Menotti sobre quién es el mejor seleccionador argentino. Ambos tienen un mundial como seleccionador argentino, pero en Sevilla la respuesta a esa pregunta siempre será clara: Carlos Bilardo, el narigón.

Su única temporada en el Sevilla, un año muy recordado.

Bilardo llegó en el año 1992 a Sevilla tras ganar el mundial con Argentina en México 86’. En Nervión estuvo durante esa temporada nada más en la que coincidió con Maradona, Simeone, Suker… auténticos nombres importantes del mundo del fútbol.

En 1997 dirigió al Sevilla durante tres partidos más tras la destitución de José Antonio Camacho; esa etapa fue algo más breve. Pero en la temporada 92-93, la única completa en el Sevilla, dejó momentos muy difíciles de olvidar. El mítico “Písalo” o “Los de colorao son los nuestros”.

Genio dentro y fuera del campo

Todo aquel que compartió vestuario con ‘El Narigón’ tiene un sinfín de anécdotas que contar con Carlos Bilardo como protagonista. El ganar a cualquier precio era su filosofía y en Sevilla también la instauró. Ahora, más de tres décadas después de su estancia en el banquillo nervionense, se presenta un documental que recoge su paso por el Sevilla FC con declaraciones de algunos de los jugadores de aquel equipo y personas muy cercanas a su entorno en Sevilla. El periodista Roberto Arrocha ha sido el encargado de darle vida a este documental tras la publicación de su libro "Bilardo en Sevilla (y más allá)".

Una nueva forma de descubrir a Bilardo

Ahora llega con esta nueva e interesante proyección audiovisual que se estrenará próximamente bajo el nombre de “Los muchachos de Bilardo”. Un proyecto que no solo recoge el paso de Bilardo por Sevilla. También cuenta con anécdotas inéditas y personajes muy vinculados a la historia del sevillismo como Rafa Paz, Martagón o el propio Cholo Simeone. El técnico del Atlético de Madrid es uno de los grandes protagonistas de esta pieza audiovisual. Y en el tráiler ya se ha podido ver que Bilardo fue una persona muy importante y especial para él: “De los entrenadores que he tenido, seguramente es el que más me marcó como jugador. Me dio armas para ser el entrenador que hoy soy”.