Kang-in Lee, jugador del Atlético, apaga las alarmas encendidas por Robert Moreno, ex seleccionador español

El nuevo técnico de Corea del Sur desveló que el jugador colchonero había pedido el cambio en el choque de este pasado martes ante Uzbekistán. "Su tobillo no estaba bien", aseguró, si bien el extremo ha aclarado que solo fue por precaución, pues lleva tiempo con molestias

Kang-in Lee ha caído de pie en el Atlético de Madrid, que el pasado verano apostó fuerte por su fichaje al abonar 35 millones de euros al PSG. Desde el primer día, el extremo surcoreano de 25 años se ha convertido en un fijo para Diego Simeone, que lo ha utilizado en los ocho encuentros oficiales disputados por su equipo, contando el estreno en la Champions ante el Liverpool, siete de ellos como titular. Una confianza a la que ha respondido con actuaciones destacadas, firmando dos goles y una asistencia en LaLiga, donde fue protagonista de una de las polémicas del derbi ante el Real Madrid.

15 horas de vuelo para regresar de Corea del Sur

Pero el que fuese jugador del Valencia y el Mallorca también es un fijo en su selección. Y eso supone un riesgo que hay que asumir en cada parón, con el añadido de que, en su caso, los desplazamientos son larguísimos para viajar hasta su país. En concreto, hasta 15 horas ha durado el vuelo que le ha traído de regreso a la capital de España esta tarde para comenzar a preparar mañana jueves la próxima jornada liguera, en la que el cuadro colchonero visitará el sábado al Deportivo Alavés, a las 16:15 horas.

En principio, Kang-in Lee no tendrá problemas para ser de la partida en Mendizorroza, aunque el Cholo deberá valorar si le da descanso. Lo que no parece que tenga, al menos, es un problema físico, aunque las alarmas saltaron en el último choque disputado por su selección este pasado martes, cuando tuvo que ser sustituido en el descanso ante Uzbekistán, al que Corea del Sur se impuso por 2-0.

Robert Moreno: "No tuvimos más remedio que quitarlo"

El atacante rojiblanco tuvo una discreta actuación en 45 minutos de juego y tras el encuentro fue Robert Moreno, ex seleccionador de España y nuevo técnico del combinado asiático, el que explicó que fue el propio jugador el que pidió ser cambiado. “Su tobillo no estaba bien. Él mismo me hizo la señal de sustitución. Lo dio todo, pero no tuvimos más remedio que retirarlo del campo”, afirmó en rueda de prensa.

Kang-in Lee tranquiliza a Simeone: "No es grave"

El entrenador catalán, que comenzó como analista con Luis Enrique en el FC Barcelona y ha pasado también por el Mónaco, el Granada y el Sochi ruso, dejó en el aire el alcance real de las molestias de su pupilo. Pero luego ha sido el propio Kang-in Lee el que se ha encargado de aclarar que no revisten gravedad y que solo fue relevado por precaución. “Llevo un tiempo con molestias. No es grave. Como es una lesión antigua, debo cuidarla con esmero. Agradezco la consideración del entrenador”, explicó.

Antes de dicho partido, el internacional surcoreano no estuvo citado ante Ecuador, pero disputó los 90 minutos tanto el duelo ante Uruguay, en el que hizo el único tanto de su selección (1-4), como en el empate a cero contra Venezuela, todos ellos amistosos. En total, 225 minutos de juego acumulados en este parón, y un largo viaje de por medio, para un futbolista que es clave en el Atlético de Madrid. Ahora será Simeone quien deba decidir si lo reserva o no.