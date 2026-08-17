El papel de Koke en el fichaje de Kang-in Lee: "Es una leyenda"

El jugador surcoreano fue presentado este lunes en el Metropolitano y en sus primeras palabras como colchonero habló de la afición como "la mejor del mundo". Además sobre el capitán, confesó la llamada para llegar al Metropolitano

El Atlético de Madrid tenía este lunes la puesta de largo de uno de sus últimos fichajes, el surcoreano Kang-in Lee. El centrocampista, que ya sabe lo que es jugar en LaLiga tras pasar por Valencia y Mallorca antes de poner rumbo al PSG, no escondió su ilusión por enfundarse la camiseta rojiblanca. Kang-in Lee lucirá el dorsal '7'. , un número de mucho peso en el Atlético de Madrid como declaró el propio centrocampista: "Como todos sabemos el número 7 en el Atlético de Madrid es un número especial que han llevado muchas leyendas. Intento no pensar en ello, pienso en el día a día para ayudar al equipo. Eso es lo que haré hasta el último día que vista esta camiseta".

Kang-in Lee ya ha debutado con la camiseta del Atlético de Madrid en partido amistoso pero el surcoreano está deseando de hacerlo en el Metropolitano: "Va ser un día muy especial para mí. Me han contado que es la mejor afición del mundo, que siempre está con el equipo… Con muchas ganas de conocerlos y demostrarles que soy un jugador que puede ayudar al equipo". Pero antes de que Kang-in Lee llegase al Atlético de Madrid, hubo una llamada por parte del capitán Koke que lo cambió todo tal y como el propio surcoreano ha confirmado en su presentación.

La llamada de Koke para el fichaje de Kang-in Lee

Kang-in Lee elogió la figura de Koke al tiempo que explicó que el capitán rojiblanco lo telefoneó para que recalase en el Atlético de Madrid: "Es uno de los grandes pilares por los que me decidí fichar por el Atlético. Él me contactó. Es una leyenda del Atlético, estoy aprendiendo mucho en el día a día con él". Volviendo sobre el propio equipo, Kang-in Lee apostó por ganar mucha cosas esta temporada y darle alegrías a la afición: "Veo al equipo muy bien. Este año ganaremos muchas cosas y daremos muchas alegrías a los atléticos".

Kang-in Lee conoce a la perfección al Atlético de Madrid

Kang-in Lee reconoció que al vivir desde pequeño en España, siempre ha sabido de la grandeza del Atlético de Madrid y que ese fue otro de los motivos para unirse al cuadro rojiblanco: "Lo primero es el club. Yo desde pequeño estuve viviendo en España y sabía el gran club que era. Desde que me lo comunicaron solo quería unirme al Atlético para ganar títulos. Vengo con mucha ambición. Vamos a trabajar fuerte para poder dar muchas alegrías a todos los atléticos".

Kang-in Lee posando con Enrique Cerezo y la camiseta con el dorsal número '7'

Sobre su regreso a LaLiga, el nuevo jugador del Atlético confesó que siempre había sido un deseo desde que salió del Mallorca hace dos temporadas: "Es algo que desde que me fui de España muchas veces pensé que tenía que volver a jugar aquí. Fue el lugar donde me crié y tengo muchas ganas de volver a jugar LaLiga española. Tengo muchas esperanzas". Además, prefirió mostrarse prudente para comprobar de primera mano si el nivel de LaLiga había cambiado desde su salida: "Definir el nivel de LaLiga es difícil. Cuando empiece a jugar los partidos podré ver si el nivel ha cambiado pero el Atlético está preparado para ganar".

La pasión de Simeone por el Atlético de Madrid

Otro de los puntales del Atlético de Madrid sobre el que fue cuestionado Kang-in Lee fue el técnico Simeone. Sobre el argentino, el centrocampista destacó la pasión con la que vive cada día: "Lo que más me ha sorprendido y lo más diferente que he notado a los equipos anteriores es la pasión que tiene. Vive el cada día con mucha pasión y eso nos lo transmite a los jugadores. Los días que he estado con el equipo han sido muy intensos pero estoy muy feliz de estar con él".

Por último Kang-in Lee elogió al cuerpo técnico y al equipo del que ya forma parte como receta ideal para poder ganar: "Estamos preparados para ganar. Es lo más importante en el fútbol. Tenemos grandísimos futbolistas, un grandísimo cuerpo técnico. Es fundamental tener esa mentalidad de querer ganar todo. Y creo que vamos a poder cumplir nuestros objetivos".