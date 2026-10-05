Pochettino se rinde ante Jonathan David: "Es uno de los mejores delanteros del mundo"

Mauricio Pochettino ha puesto el foco sobre Jonathan David antes del amistoso entre Estados Unidos y Canadá, destacando el gran inicio del delantero del Atlético de Madrid y calificándolo como "uno de los mejores delanteros del mundo"

Mauricio Pochettino no quiere que su selección pierda de vista a Jonathan David. El técnico argentino, en la previa del amistoso entre Estados Unidos y Canadá, ha destacado la dimensión del delantero del Atlético de Madrid y ha advertido a sus jugadores de la amenaza que supone el atacante canadiense.

"Tenemos que estar centrados en él, porque hoy en día es uno de los mejores delanteros del mundo", aseguró Pochettino durante la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a ambas selecciones este martes en Minnesota. El técnico argentino conoce bien el momento que atraviesa el atacante canadiense. David ha comenzado con buen pie su nueva etapa en el Atlético y está demostrando rápidamente por qué el conjunto rojiblanco apostó por él durante el pasado mercado de fichajes.

"Verlo en LaLiga en un club como el Atlético de Madrid y con un entrenador como Diego Simeone es fantástico", explicó el seleccionador estadounidense, que también quiso poner en valor las características del delantero. "Creo que es un delantero fantástico, con una muy buena combinación de cualidades, y que llega marcando goles y con confianza", añadió Pochettino.

Tres goles en cuatro partidos con el Atlético

Los números respaldan las palabras del preparador argentino. Jonathan David suma tres goles en sus cuatro primeros partidos con el Atlético de Madrid, una adaptación rápida a un nuevo campeonato y a un equipo con unas exigencias muy concretas. El canadiense también ha trasladado ese buen momento a su selección. El pasado 27 de septiembre fue el encargado de marcar el tanto que dio la victoria a Canadá frente a Chile, confirmando que atraviesa una etapa especialmente positiva de cara a portería.Ahora tendrá delante a Estados Unidos, precisamente la selección dirigida por Pochettino. El argentino no ha querido esconder la importancia de controlar al delantero rojiblanco, consciente de que cualquier espacio puede convertirse en una oportunidad para el atacante.

Estados Unidos llega tras golear a México

El encuentro será el último compromiso de esta ventana internacional para ambas selecciones. Tanto Estados Unidos como Canadá llegan con pleno de victorias en sus respectivos partidos de esta concentración. El conjunto estadounidense afrontó el sábado uno de sus compromisos más exigentes ante México y terminó imponiéndose por 3-0, en un encuentro en el que los errores defensivos y las dificultades bajo palos del combinado mexicano facilitaron el triunfo de los locales.Pese al buen resultado, Pochettino quiso rebajar cualquier exceso de confianza antes de medirse a Canadá. Para el seleccionador, estos partidos deben servir para seguir construyendo un equipo competitivo y, sobre todo, consolidar una idea de juego. El duelo también supondrá una nueva oportunidad para comprobar el estado de Jonathan David con la camiseta canadiense. El delantero del Atlético afronta su último compromiso internacional antes de regresar a Madrid, donde Simeone volverá a contar con una de las piezas ofensivas que mejor ha empezado su aventura como rojiblanco.