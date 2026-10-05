"Vamos con toda la seriedad": el Celta avisa al Salamanca antes de su estreno en Copa

El conjunto celeste se medirá al Salamanca UDS en el Helmántico y Marco Garcés deja claro que el equipo afrontará la eliminatoria con máxima ambición, aunque también será una oportunidad para dar minutos a los canteranos

El Celta ya conoce el camino que tendrá que recorrer en su estreno en la Copa del Rey. El conjunto gallego se medirá al Salamanca UDS en el Helmántico, un desplazamiento que ha sido recibido con satisfacción en Vigo por la cercanía entre ambas ciudades y por la posibilidad de que la afición celeste acompañe al equipo en una noche especial.

Marco Garcés, director de fútbol del Celta, valoró este lunes el resultado del sorteo y mostró su satisfacción por el rival que ha deparado el bombo. El dirigente considera que se trata de un enfrentamiento atractivo y con unas condiciones que pueden favorecer también el desplazamiento de seguidores. "Estamos muy contentos, recibimos de muy buen agrado el resultado del sorteo de la Copa del Rey, donde nos toca con un rival conocido, con el Salamanca UDS, un rival cercano que permite a nuestra afición desplazarse hasta el estadio rival, por lo que esperamos que nos acompañen", explicó Garcés.

El Celta guarda un buen recuerdo del Helmántico

El enfrentamiento tendrá además un pequeño componente de revancha histórica. Celta y Salamanca UDS ya se vieron las caras hace menos de dos años, un precedente que terminó con una contundente victoria del conjunto vigués.

Garcés recordó aquel encuentro, aunque quiso dejar claro que el contexto será completamente diferente cuando ambos equipos vuelvan a encontrarse sobre el césped. "Con gratos recuerdos de una victoria que en ese momento se dio con un marcador abultado. Sabemos que los partidos hay que jugarlos y seguramente no será nada igual", señaló el director de fútbol celeste.

El dirigente también destacó el buen trato recibido en aquella visita y puso en valor la relación existente entre ambos clubes. "Es un rival importante para nosotros, de dueños también mexicanos, excelentes anfitriones. Fueron muy amables con nosotros en la pasada visita, por lo cual tenemos muchas ganas de volver a estar allí", añadió.

Garcés no contempla tomarse la Copa a la ligera

Más allá del rival y del desplazamiento, las palabras de Garcés dejan clara la importancia que el Celta concede al torneo. La entidad no tiene intención de afrontar la eliminatoria como un simple trámite y pretende competir con todas las garantías para avanzar a la siguiente ronda. "Para nosotros todos son importantes, todo es prioritario. Iremos con los mejores jugadores con los que podamos contar", aseguró.La Copa también representa una oportunidad para aquellos futbolistas que necesitan minutos y para los jóvenes que buscan hacerse un hueco en el primer equipo. Garcés considera que el torneo puede servir como escenario para que algunos canteranos tengan su momento. "Siempre es una buena oportunidad para debuts muy agradables, para dar oportunidad a nuestros jóvenes canteranos", explicó. Pero dar protagonismo a los jóvenes no significa rebajar las aspiraciones. El Celta quiere avanzar y así lo dejó claro su director de fútbol al hablar de la preparación del encuentro. "Vamos con toda la seriedad, intentando ganar en todos los escenarios", sentenció Garcés.El Helmántico será, por tanto, el primer obstáculo del Celta en una Copa del Rey que el conjunto gallego afrontará con ambición. El Salamanca UDS tendrá delante a un rival que, pese a reconocer el atractivo del desplazamiento y el buen recuerdo de su última visita, no quiere confiarse ni dejar escapar la oportunidad de seguir avanzando.