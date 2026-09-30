Simeone recupera a Pablo Barrios y tiene un bendito problema tras el parón internacional

El centrocampista madrileño vuelve a estar disponible y eleva la competencia en una zona donde Johnny Cardoso, Koke, Llorente y Hjulmand han dado un paso al frente

Diego Pablo Simeone empieza a ver la luz al final de un tramo de temporada marcado por las bajas y los problemas físicos. El Atlético de Madrid encara la recta final del parón internacional con casi toda su plantilla disponible para retomar a pleno rendimiento la competición, con la única excepción, por el momento, de Alejandro Grimaldo. El lateral valenciano abandonó el calentamiento de España antes del duelo ante Croacia por unas molestias físicas y todo apunta a que será liberado por la selección para regresar a la disciplina rojiblanca.

La situación supone un cambio importante para el técnico argentino, que recupera efectivos y, especialmente, a un Pablo Barrios que vuelve a estar en condiciones de competir después de perderse los últimos encuentros.

Pablo Barrios vuelve a la dinámica

Barrios ya se ha reincorporado a los entrenamientos del Atlético durante el parón. El centrocampista completó la primera parte de la sesión junto al grupo y se retiró después de unos 40 minutos, justo cuando comenzó el partidillo de entrenamiento. El objetivo es que regrese progresivamente a la dinámica del equipo sin asumir riesgos.

Su vuelta supone una alternativa de enorme valor para Simeone. El Atlético ha mejorado sus prestaciones en los últimos partidos y el regreso del madrileño incrementa todavía más la competencia por un puesto en la medular. El técnico argentino tendrá que tomar decisiones porque varios futbolistas llegan al regreso de LaLiga en un buen momento.

Johnny Cardoso se ha ganado un sitio

Uno de los principales beneficiados del crecimiento del Atlético ha sido Johnny Cardoso. Desde su aparición en San Sebastián, el exbético se ha asentado en el centro del campo y ha ofrecido un rendimiento notable ante Osasuna y Real Madrid. Además, ha tenido descanso durante este parón, una circunstancia que puede jugar a su favor de cara al próximo compromiso liguero. Simeone tendrá ahora que decidir cómo encaja la vuelta de Barrios en una zona en la que Cardoso ha ganado peso.

También Koke ha dejado buenas sensaciones. El capitán rojiblanco ha sido importante en las tres últimas victorias y continúa siendo una pieza relevante para el entrenador, aunque la gestión de sus minutos seguirá siendo importante.

Llorente, Hjulmand y más alternativas

Marcos Llorente ha ocupado el lugar de Barrios durante los tres partidos en los que el canterano no estuvo disponible. Ahora recuperará su posición natural como una de las alternativas para el carril derecho, donde también existe competencia con Pubill y Giuliano Simeone.

Mientras tanto, Morten Hjulmand está aprovechando el parón para ganar confianza. El danés ha disputado los dos encuentros de su selección y ha dejado buenas sensaciones, por lo que regresará a Madrid con argumentos para reclamar protagonismo. A ellos se suman Obed Vargas y Rodrigo Mendoza. Ambos han tenido minutos con sus respectivas selecciones y volverán con más ritmo competitivo, ampliando todavía más las posibilidades del 'Cholo'.

Grimaldo, la única incógnita

La única nota negativa del parón para el Atlético ha llegado desde la selección española. Alejandro Grimaldo tuvo que abandonar de forma apresurada el calentamiento previo al partido contra Croacia acompañado por los médicos.

El futbolista valenciano no pudo participar en la victoria de España por 4-1 y queda ahora pendiente de conocer si continúa con la concentración o es liberado. Todo apunta a esta segunda posibilidad, lo que permitiría al Atlético evaluar directamente su estado físico y comenzar cuanto antes su recuperación si fuera necesario.

En caso de que Grimaldo sea desconvocado, Sergio Gómez aparece como una de las opciones para ocupar su lugar en la selección. El futbolista de la Real Sociedad ya debutó con la absoluta en noviembre de 2024 frente a Dinamarca y también participó en la preparación del Mundial.

En cualquier caso, Simeone se encontrará a la vuelta del parón con casi toda su plantilla disponible y una competencia especialmente elevada en el centro del campo. El siguiente examen llegará en Mendizorroza ante el Alavés el próximo día 10 de octubre, donde el técnico deberá empezar a repartir protagonismo entre futbolistas que llegan en un buen momento.