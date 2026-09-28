El Bayern amenaza los planes del Atlético con una primera incursión por Marcos Llorente

El centrocampista rojiblanco termina contrato en 2027 y varios grandes de Europa se han apostado para estudiar la situación ante la posibilidad de negociar su incorporación a partir de enero

Marcos Llorente sigue acumulando pretendientes mientras el Atlético de Madrid trata de amarrar su continuidad. El futbolista madrileño afronta los últimos meses de su contrato con la entidad rojiblanca y su situación contractual ha despertado el interés de varios de los gigantes europeos. Entre ellos aparece ahora el Bayern Munich, que mantiene al jugador en su radar de cara a los próximos mercados.

La situación no es nueva para el Atlético. El club colchonero lleva tiempo trabajando para ampliar el vínculo de uno de sus futbolistas más importantes. Sin embargo, el paso del tiempo juega en contra del conjunto colchonero. Si no existe acuerdo antes de enero, Llorente entrará en los últimos seis meses de su contrato y podrá negociar directamente con otros clubes de cara a la temporada 2027/2028.

El Bayern valora su polivalencia

Según informa el diario As, el conjunto alemán sigue de cerca los movimientos alrededor del jugador rojiblanco y lo contempla como una posible alternativa para reforzar su plantilla.

Uno de los principales argumentos que explican el interés del Bayern es la capacidad de Llorente para desenvolverse en diferentes posiciones. A sus 31 años, el madrileño puede actuar como centrocampista, interior o lateral derecho, una polivalencia que le permite adaptarse a distintos planteamientos y necesidades.

Esa cualidad resulta especialmente interesante para Vincent Kompany, que busca soluciones para una medular que no termina de ofrecerle todas las garantías esta temporada. El Bayern, por tanto, no solo tendría en cuenta la situación contractual del futbolista, sino también su capacidad para desempeñar diferentes funciones.

El atractivo económico de una eventual operación también es evidente. Si Llorente llegara al próximo verano sin renovar, podría abandonar el Atlético como agente libre, sin que el club que lo incorporase tuviera que pagar un traspaso.

No solo el Bayern está pendiente

El conjunto bávaro no sería el único gigante europeo que está siguiendo los pasos del rojiblanco. FC Barcelona, Liverpool, Chelsea y Manchester City también aparecen vinculados a la situación del jugador en las últimas semanas.

La cercanía del final de su contrato convierte los próximos meses en especialmente importantes. A partir de enero, cualquier club interesado podrá contactar directamente con Llorente para plantearle un proyecto de futuro si el Atlético no consigue cerrar antes su renovación.

Para la entidad madrileña, la situación comienza a ser delicada y supone una carrera contrarreloj para evitar que uno de sus referentes pueda decidir su futuro sin que exista una compensación económica por medio.

El Atlético quiere blindar a uno de sus capitanes

La dirección deportiva rojiblanca pretende adelantarse a ese escenario y trabaja para prolongar la vinculación del futbolista. Llorente se ha convertido con el paso de los años en una pieza fundamental dentro del vestuario y, tras las salidas de Antoine Griezmann y José María Giménez, forma parte del grupo de capitanes.

Su importancia también se explica por su trayectoria en el club. Llorente llegó al Atlético en 2019 procedente del Real Madrid y ya ha superado los 300 partidos con la camiseta rojiblanca. Durante estas temporadas ha ido ampliando su radio de acción, pasando de centrocampista a convertirse también en una solución habitual para el lateral derecho.

Además, llega a este tramo de su carrera después de haber formado parte de la selección española campeona del mundo y de haber anunciado posteriormente su retirada de la 'Roja'.