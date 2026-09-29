El Atlético de Madrid no pierde de vista a la joya checa del Lyon: Pavel Sulc

Desde Francia apuntan que el conjunto madrileño ha intensificado su seguimiento al atacante del Olympique de Lyon, que se ha consolidado en Francia y apunta a dar el salto a un club de primera línea europeo

Aunque el mercado de fichajes hace ya casi un mes que cerró sus puertas, las direcciones deportivas no dejan de trabajar aunque el día a día sea mucho menos intenso. Sin embargo, ahora es el momento de seguir viendo a posibles objetivos de cara a los próximos mercados y eso es lo que está haciendo el Atlético de Madrid, que sigue muy de cerca a Pavel Sulc, centrocampista ofensivo del Olympique de Lyon.

Así lo apuntan varios medios desde Francia recordando que no es un interés nuevo, puesto que ya ha sido relacionado anteriormente, aunque tampoco es el único pretendiente que tiene el joven atacante checo de 25 años. Clubes como el Aston Villa en Inglaterra o la Juventus de Turín en Italia también andan muy pendientes de las evoluciones del internacional checo.

El centrocampista apenas ha cumplido su primera temporada en el club del Ródano, en la que firmó 15 goles y 10 asistencias en 42 partidos con su nuevo equipo, jugando una docena de ellos como principal referencia del ataque lionés. Este año todavía no se ha estrenado como goleador pero acumula ya tres asistencias en cinco partidos de la Ligue 1, de ahí que esté siendo monitorizado por varios equipos potentes.

En Francia desvelan además que el interés del Atlético de Madrid va en aumento y que habría intensificado el seguimiento al talentoso futbolista, que ya suma 25 internacionalidades con su país, y es que el gran valor de Sulc es además su polivalencia. Es un futbolista muy versátil que puede jugar en todos los frentes del ataque, ya sean en la bandas, como mediapunta o delantero, en definitiva, un jugador que le daría muchas soluciones al ataque de Simeone.

Sulc, del fútbol checo a líder del Lyon

El atacante checo Pavel Sulc dio el salto al fútbol francés el verano de 2025 tras consolidarse en el Viktoria Plzen. Su fichaje por el Olympique de Lyon, en agosto de 2025, supuso una operación de 7,5 millones de euros fijos, a los que se pueden sumar otros 2,5 millones en variables. Internacional con la República Checa, el futbolista ha destacado por su capacidad ofensiva y su aportación goleadora.

Nacido el 29 de diciembre de 2000, Sulc se formó en las categorías inferiores del Viktoria Plzen, club con el que inició su trayectoria profesional. Tras varias cesiones en equipos del fútbol checo, el atacante logró asentarse en el primer equipo y convertirse en uno de los jugadores más destacados de la plantilla.

Sulc se formó formó en las categorías inferiores del Viktoria, pasando muy joven por diferentes cesiones que le permitieron ganar experiencia y minutos en el fútbol profesional. En la temporada 2018-19 jugó en el Vysocina Jihlava, antes de pasar por el SFC Opava y el Dynamo Ceské Budejovice.

Posteriormente, en la campaña 2022-23, defendió los colores del FK Jablonec, donde disputó 32 partidos de liga, anotó cinco goles y repartió cuatro asistencias, lo que le sirvió para ganarse un puesto definitivo en el primer equipo del Viktoria Plzen.

El regreso al Viktoria marcó un punto de inflexión en la carrera de Sulc. El atacante fue ganando protagonismo hasta convertirse en una pieza importante del conjunto checo, gracias a su capacidad para crear ocasiones de gol, llegar al área y contribuir en la faceta goleadora.

Su mejor temporada llegó en la campaña 2024-25, en la que firmó 15 goles y nueve asistencias en la liga checa. En el conjunto de todas las competiciones, sus registros ascendieron a 20 tantos y 15 asistencias, unas cifras que despertaron el interés de varios clubes europeos.

El Olympique de Lyon ya se frota las manos

En agosto de 2025, el Olympique de Lyon anunció la incorporación de Pavel Sulc procedente del Viktoria Plzen. La operación se cerró por 7,5 millones de euros fijos, con otros 2,5 millones en variables y una cláusula del 15% sobre la plusvalía de una futura venta.

El futbolista firmó un contrato hasta junio de 2029, dando así el salto a la Ligue 1 francesa después de destacar en su país. En su primera temporada con el Lyon, la 2025-26, Šulc registró 11 goles en 27 partidos de liga, consolidando su presencia en el fútbol francés.

Además, su gran rendimiento le ha ido permitiendo ganar importancia en la selección checa. El atacante ya formó parte del combinado absoluto de la República Checa participando en la Eurocopa de 2024. Ya suma 25 internacionalidades en la que ha marcado cinco goles y ha firmado tres asistencias.